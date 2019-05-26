LGS’ye sayılı günler kala uzmanlar uyarıyor: Kaygıdan uzak durun acelecilik yapmayın

MERAL DANYILDIZ

Yaklaşık bir milyon öğrencinin katılacağı Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) sayılı günler kaldı. Merkezi sınav 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Birinci oturum 09.30´da, ikinci oturum ise 11.30´da başlayacak.

Konuya ilişkin konuştuğumuz Eğitim Uzmanlar Sadık Gültekin ve Nazik Kösegil, öğrencilerin sınav esnasında yaptıkları hatalara değinerek yapılan yanlışları anlattı. Sınavda öğrencilerin ön yargıdan uzak kalması gerektiğini savunan eğitimciler, kaygı anında küçük molalar vermenin de iyi geleceğine dikkat çekti. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Yorbik ise, “Öğrencilerdeki ‘Yeterince iyi değilim, bilmediğim yerden gelecek başarısız olacağım’ gibi birçok düşünce kaygıyı tetikler. Kaygılar ve olumsuz düşünce yapısı da bedensel belirtileri artırır” dedi.

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, bundan sonraki aşamada yalnızca çalışılan konuların tekrar edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yeni konu öğrenmeye çalışmanın öğrencinin ruh hali üzerinde olumsuz etki yaratacağını aktaran Gültekin, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

“Uykuya ve beslenmeye dikkat edilmeli. Küçük spor faaliyetlerde bulunarak rahatlayabilirler.

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Geçen yıl çıkmış sorulara mutlaka baksınlar. Sorular zor değil fakat artık bilgiden ziyade başka bir şey ölçülüyor. İki sınavdan biri iyi de geçebilir, kötü de geçebilir. Sınavlardan biri olumsuz gittiğinde hemen kötü düşünmemek gerekir Bu sınav neticesinde hedeflediğimiz okul olmadığı takdirde kaybedilen bir şey yok. Öğrenim hayatı devam ediyor.”

AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Okuma disiplini olmayan çocukların paragraf soruları çözerken zorlandığını kaydeden Gültekin, yapılan hataları şöyle sıraladı:

Sadık Gültekin

• Bütün sınavlarda hep birinci sorudan başlama eğilimi var. Ders her neyse, kaç soru varsa o kadar sayfayı gözden geçirmeli.

• ‘Sürem yetişmez’ dememek, arada bir dinlenme molası vermek gerekli.

• Gözlerini kapatıp, dinlenip, bulundukları ortamdan uzaklaşıp geri gelsinler.

• Soruyu okumadan fikir edinilmemeli

• Uzun sorular es geçilmemeli.

• Acelecilikten uzak kalınmalı.

Gültekin, ailelerin çocuğun sınavlarını, başarı ve başarısızlık sınavı olarak algılamaması gerektiğinin altını çizerek “Aileler olarak çocuklara aşırı beklentilerimizi hissettirmeyelim” dedi.

Nazik Kösegil

Kendinizi mutlu eden ortamlarda bulunun

Eğitim uzmanı Nazik Kösegil ise, öğrencilerin kendilerini mutlu edecekleri alanlarda yer almaları gerektiğini söyledi. Sürekli sınavdan bahsetmenin öğrenciyi bunaltacağını kaydeden Kösegil, “Öğrenciler, zorlu sürecin içindeler. Dolayısıyla kendilerini mutlu hissedecek ortamlarda yer almaları gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

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Özgür Yorbik

Kaygı bulaşıcı olabilir

Öğrencilerin kaygıyla nasıl baş edeceğini aktaran Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Yorbik, olumsuz düşünce yapısından uzaklaşılması gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Yorbik, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “ ‘Yeterince iyi değilim, bilmediğim yerden gelecek başarısız olacağım’ gibi birçok düşünce kaygıyı tetikler. Kaygılar ve olumsuz düşünce yapısı da bedensel belirtileri arttırır. Nefes ve gevşeme egzersizlerinin yararı olabilir. Ayrıca, anneler ve babalar da bu konudaki düşünce tarzını gözden geçirmelidirler ve kendi kaygılarıyla baş etmeyi öğrenmelidirler. Kaygı bulaşıcı olabilir. Yeterli baş etme becerileri sağlanamaz ise bir çocuk ergen psikiyatrisinden yardım alınabilir.”