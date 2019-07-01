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01.07.2019
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Libya’da alıkonulan 6 Türk denizci serbest bırakıldı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: Arşiv

Libya’da General Halife Hafter’e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı 6 denizci serbest bırakıldı. Gemicilerin görevli oldukları gemilere döndükleri belirtildi.

AA’nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Libya’da Hafter güçlerince alıkonulan 6 Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı denizci serbest kaldı. 

Kaynaklar, Türk çalışanların Libyalı şirket sahipleriyle gemiye geri döndüğü ve kendi istekleriyle çalışmaya devam etme kararı verdiklerini aktardı. 

Ülkenin doğusunu kontrol eden Hafter’e bağlı güçler, cuma günü Türkiye ile tüm ilişkilerin kesildiğini açıklamış ve Türk gemi ve uçaklarının Libya’ya girişine izin verilmeyeceğini bildirmişti.

Ankara da dün Hafter’e bağlı güçlerin altı Türk vatandaşını alıkoyduğunu, derhal serbest bırakılmamaları halinde Hafter’e bağlı unsurların ‘meşru hedef’ haline geleceğini açıklamıştı.

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MSB’den açıklama

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı’nca (MSB) Libya’da gözaltına alınanlar arasında askeri personel bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğu duyuruldu.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında Libya’da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Söz konusu bilgiler gerçek dışı olup, dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğindedir” denildi.

Kaynak:AA

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