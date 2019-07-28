Lin Pesto ‘Son’a yaklaşıyor

Artemis Günebakanlı

Onu ilk defa 2017’de, YouTube’da paylaştığı cover’larla duyduk. Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Mustafa Sandal, Yıldız Tilbe gibi kolektif hafızamızda büyük yer tutan isimlerin bilindik şarkıları, Lin Pesto’nun buluntu görüntülerle harmanlanan videolarında bambaşka biçimlerde karşımıza çıktı. Grenli bir synthwave filtresinden geçen şarkılar, efsunlanmış gibi gelip günlerimize, gecelerimize yapıştılar.

Gerçek adını bilmediğimiz, yüzünü hiç görmediğimiz, sadece Ankara’da yaşadığı bilgisine sahip olduğumuz Lin Pesto’nun yeni videosunu haber veren YouTube bildirimlerini arar olduk. Milyon izlenmeye ulaşan videoların altında binlerce yorum birikti. Lin Pesto’nun kimliğine dair spekülasyonlar yapıldı. Bu arada o sakince üretmeye, paylaşmaya devam etti. Cover’ların peşinden kendi besteleri gelmeye başladı.

Lin Pesto ile 2 Ağustos’ta yayımlanacak ilk EP’si “Son” ve anonimlik üzerine konuştuk.

• Lin Pesto karakterinden üçüncü bir kişi gibi bahsediyorsun. Bunun sebebi bu karakterle yaptığın üretimler ve gerçek sen arasına bir mesafe koyma ihtiyacı mı yoksa kendini koruma isteği mi?

Sanırım ikisi de diyebilirim. Benim için bir kalkan görevi görüyor. Aramızda karakter olarak da çok büyük bir fark var. O daha insancıl, ben daha içime kapanığım. Hayatımda böyle birine ihtiyacım vardı. Hayali biri olsa da artık gerçekten bu isimde biri varmış gibi. Yalnız olmadığımı hissediyorum, bu da mutluluk veriyor.

• Bir röportajında, kendi bestelerini YouTube ve Soundcloud’da paylaştığını ama sonradan yaptığın cover’ların daha çok ilgi gördüğünü söylüyorsun. 2 Ağustos’ta yayımlanacak EP’de senin şarkılarını dinleyeceğiz. Biraz uzun olsa da yolun seni yine buraya, kendi bestelerini paylaşmaya getirmesiyle ilgili ne düşünüyorsun?

Aslında aklımda cover dışında başka bir şeyler paylaşma fikri yoktu ama “Bir Düşün” ile beraber kararım değişti. İnsanlardan daha çok beste paylaşmalısın yorumları almaya başladım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım. Önceden de kendi şarkılarımı arada paylaşıyordum ama beni dinleyen hiç kimse yoktu. Pesto ile beraber bana destek veren birçok insan oldu. Ben de bana verdikleri bu şansı beste paylaşarak kullanmak istedim.

• Seni dinlerken, bir odaya kapanıp tek başına müzik yapan bir kadın canlanıyor gözümde. Üretim sürecine başkaları dahil oluyor mu? EP’yi kaydederken kimlerle, nasıl bir çalışma biçimi benimsediniz?

İlk başlarda gerçekten de odama kapanıp tek başıma saatlerce bilgisayarın karşısında bir şeyler kaydetmeye çalışarak başladım. Terapi gibi, bana huzur verdi. “Olsun İstemezdim” şarkısına kadar tek başımaydım. Sonra çok yetenekli bir arkadaşım ile beraber müzik yapalım dedik, albümdeki parçaları bestelemeye başladık. Hafta sonları buluşup börek, kısır ve litrelerce çay eşliğinde kayıtlar yaptık. Çok keyifli bir süreçti. Bu kayıtlar bittikten sonra parçaları albümün prodüktörlüğünü yapmasını çok istediğim sevgili Taner Yücel’e yolladım. Sonra onunla beraber şarkıların üzerinden geçtik. Hatta albümdeki bir parçadan emin olamadım, Taner onun yerine bir gün içerisinde yeni bir şarkı besteledi. Müziği tamamen ona ait olduğu için çok değerli benim için. Böyle güzel insanlarla müzik yapmak hayal edemeyeceğim bir şeydi. Tüm o Ankara-İstanbul yollarına kesinlikle değdi.

• Hem kendi şarkılarında hem yorumladığın şarkılarda bir zamansızlık hissi var. 30 yıl önce de, dün de kaydedilmiş olabilir sanki. EP’deki şarkılar ne kadar sürede ortaya çıktı?

Şarkıları bestelemek 3-4 aylık bir süreçti. 6 şarkılık bir EP ama kaydı yarım kalmış şarkılar, tamamlanmamış melodiler de oldu. En uzun süre benim söz yazmam ve vokal melodisi bulmam için geçen süreydi. Acısıyla tatlısıyla mayıs ayının sonlarına doğru şarkıları tamamladık.

• İlk EP’nin adı “Son”. Bu bildiğimiz (yani yüzünü tanımadığımız, kim olduğunu bilmediğimiz, canlı izleyemediğimiz) Lin Pesto’nun sonu anlamına mı geliyor? Son, senin için neyi ifade ediyor?

Her son yeni bir şeyin başlangıcı. Bu “Son” Lin Pesto’nun sonu anlamında mıdır diye izleyip görmek gerek sanırım.

• Cover’ladığın şarkılar sadece onları dinleyerek büyüyen 90’lar kuşağında değil, daha genç yaştaki dinleyicilerde de büyük bir etki yaratıyor. O şarkıları senden dinlediğimizde, daha önce farkına varmadığımız gizli anlamlar ortaya çıkıyor gibi. Yorumlayacağın şarkıları nasıl seçtiğini merak ediyorum.

Cover şarkıların çoğu çocukluğumdan aklımda kalan parçalar. Bence hepsinin çok güzel melodileri var, dile dolanıyorlar. Ben de sevdiğim ve beraber güzel duyulan akorlar ile beraber şarkıların bazı yerlerinin vokal melodilerini değiştiriyorum. Arada hepsinin değiştiği de oluyor. Ben müzik teorisi bilmiyorum, sadece beni heyecanlandıran melodiler bulmak hayatımı güzelleştiriyor.

• Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz şarkıları bambaşka yerlere götürüyorsun. Senin bestelerini kim yorumlasın ve kendi dünyasına taşısın isterdin?

Herhangi biri olabilir ve bundan çok mutlu olurum. Arada insanlar bestelerimi söyledikleri videolarını yolluyorlar. Hemen açıp dinliyorum, tarif edilemez bir duygu. Arada da kendime soruyorum acaba benim cover’ları şarkıların sahipleri duymuşlar mıdır diye. Hiçbirinden geri dönüş alamadım. Keşke alabilseydim. Çok merak ediyorum çünkü.

• Yıllar içinde şarkılarını, videolarını günü gününe takip eden hatırı sayılır bir dinleyici kitlesiyle buluştun. EP’nin 23 saniyelik teaser videosunun altında bile yüzlerce yorum var. Kendini sosyal medyada ifade etmeye alışmış, internet kültüründen de beslenen ve bu kültürü besleyen biri olarak, sana ait besteleri bu büyük kitleyle paylaşmak nasıl hissettiriyor?

Ne zaman yeni bir şey paylaşacak olsam önce evin içinde tur atıp heyecanımı dindirmeye çalışıyordum. Bu sefer bunu altı ile çarpmak çok enteresan olacak. Çok heyecanlıyım, anlatamayacağım kadar. Umarım dinleyen insanlar beğenirler ve bunu benimle de paylaşırlar.

• Anonim olmanın sana değerli bir özgürlük alanı sağlarken, bir yandan da etrafında bir gizem çemberi oluşturduğunu düşünüyorum. EP sonrasında canlı performanslarla bu gizem dağılacak mı? Artık anonim olmak istemediğin, “Merhaba ben x, bu müziği ben yapıyorum” demek istediğin anlar oluyor mu?

O anlar ilk başlarda arkadaşlarıma videoları gösterirken oldu. Şimdi hiç içimden gelmiyor. Ben kendi yarattığım kutunun içinde huzurluyum. Bu kutunun dışına çıkarsam rahatsız olacağım, kendimi biliyorum. Müzik benim hayatımdaki tek mutluluk sebebim. Ne ad altında olursa olsun müzik yapmak istiyorum. Bir gizem oluşturduğunun farkındayım fakat amacım ilgi çekmek değil, bana iyi gelen şeyi yapabilmek. Yargılanabileceğim tek şeyin fiziksel veya kişisel özelliklerden bağımsız olarak müzik olması. Pesto benim hayatımdaki en güzel şeyi temsil ediyor. Bunun böyle devam etmesini çok isterim. Canlı performans için ise Pesto’ya yakışır bir şekilde, dinleyen ve seven insanlarla birlikte şarkıları söyleyebileceğimiz bir anı oluşturmak çok güzel olur.