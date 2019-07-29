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29.07.2019
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Lise nakil işlemleri bugün başladı

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Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı, boş kontenjanlar belli oldu ve MEB’in yayınladığı takvime göre lise nakil işlemleri bugün başladı.

Yerleştirmeye Esas 1.Nakil Tercih Başvuruları 29 Temmuz’da başlayıp 2 Ağustos’ta bitecek. LGS yerleştirme sistemi takvimine göre 8.sınıfı bitiren öğrenciler önümüzdeki süreçte 29 Temmuz – 2 Ağustos ve 5 – 8 Ağustos’ta olmak üzere iki defa daha okullarına giderek nakil tercihleri başvurusunda bulunabilecekler. Nakil tercihleri döneminde de hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında il / ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek.

NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

  1. İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmiş iseniz nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmanız gerekmez. Sınavla öğrenci alan ve daha çok istediğiniz en çok üç okul seçip okulunuza giderek başvuru yapmanız yeterlidir.
  2. Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilmek istiyorsanız, kendi puanınıza yakın okullardan en çok üç okul tercih edip okulunuz aracılığı ile tercih işlemlerinizi onaylatmanız yeterlidir.
  3. Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleştirilememiş, yerel yerleştirme ile yerleştirildiğiniz okuldan da memnun değilseniz hem yerel yerleştirme hem de puanınıza yakın okulları seçmek kaydıyla merkezi yerleştirme için 3’er okul seçerek okulunuz aracılığı ile tercih başvurusunda bulunabilirsiniz.
  4. İlk yerleştirme döneminde hiçbir okula yerleştirilmemiş veya ilk tercih döneminde başvuruda bulunmamış iseniz; Yerel yerleştirme için 3 okul, merkezi yerleştirme için kendi puanınıza yakın okullardan 3 okul, pansiyonlu okullardan 3 okul ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinden okul seçebilirsiniz.

Okul tarafından onaylanmayan nakil tercih başvuruları geçersiz sayılacak.

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