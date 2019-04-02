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03.04.2019
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Lise öğrencisi, müdür yardımcısını bıçaklayarak öldürdü

birgun.net birgun.net
Fotoğraf:AA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi’nin Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, öğrencisi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuyucu, kurtarılamadı.

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Olay öğle saatlerinde Gebze İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. 11’inci sınıf öğrencisi F.C., henüz bilinmeyen bir nedenle Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu’yu bıçakladı. Kuyucu’yu kanlar içinde gören öğretmenler hemen ambulans çağırdı. Okula gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kuyucu, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, lise öğrencisini gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vali Hüseyin Aksoy ile birlikte Necmeddin Kuyucu’nun hayatını kaybettiği hastaneye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “Şu an konu araştırılıyor. Emniyet ekipleri konunun neden olduğunu inceliyor. Soruşturma başlatıldı, konunun takipçisiyiz” dedi. 

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Twitter’dan, “Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür başyardımcısı Necmettin Kuyucu öğrencisi tarafından saldırıya uğradı. Ameliyat esnasında Necmettin Hoca maalesef hayatını kaybetti. Elini öptüğümüz öğretmenleri katletme noktasına geldi toplum” diyerek tepki gösterdi.

KaynakDHA
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