Liselilere, solculara hakaret eden kitap

İstanbul Ümraniye’de bulunan Erkut Soyak Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin öğrencilere, Sezai Karakoç’un “Diriliş Neslinin Amentüsü” isimli kitabını okutmasına karşı MEB’den skandal bir savunma geldi.

Karakoç’un kitabında, “Sağcıyım. Solcular, gerek başkalarını sömürmeleriyle, gerek insanların muhtaç oldukları gerçek barışı doğrudan veya dolaylı olarak yıkmakla toplumların çürümesine sebep olurlar. Kin ve öç tohumları ekerler. Silahları propagandadır. Ne kadınlara, ne yaşlılara, ne yoksullara, ne öksüzlere acırlar. Gözlerini kan bürümüştür” ifadeleri yer aldı.

NEDEN BU KİTABI OKUTTUNUZ?

Bu ifadelerden rahatsız olan bir öğrenci velisi okul idaresine itiraz ederken CHP Bolu Milletvekili Özkan Yalım da konuyu Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırlayan Yalım, kitabın okutulma nedenini sorarken dağıtıldığı okulların da açıklanmasını istedi.

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ÖĞRENCİYE BAŞKA BİR KİTAP VERİLDİ

Özkan’ın önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kitabın, “okuma alışkanlığı kazandırılması için” okutulduğunu öne sürdü. Kitabın Bakanlık değil Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni tarafından belirlendiğini ileri süren Selçuk, yanıtında, “Kitabın öğretmen tarafından okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla tavsiye edildiği ancak öğrenci velisinin tavsiye edilen kitap yerine başka bir kitap okunmasını istediği, velinin talebi doğrultusunda öğrenciye başka bir kitap seçimi yaptırıldığı tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.