Livaneli’den Öykü Arin’e destek çağrısı

Geçtiğimiz kasım ayında lösemi hastalığının bir türü olan ve milyonda bir kişide görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) teşhisiyle tedavisine başlanan Öykü Arin’in bugün doğum günü.

Tüm Türkiye’nin ve dünyadan çok sayıda kuruluşun, yaşaması için seferber olduğu Öykü Arin’e bir destek de Sanatçı Zülfü Livaneli’den geldi.

Livaneli yayınladığı videoda 4 yaşına giren Öykü Arin’in doğum gününü kutladı ve kök hücre bağışı yapılması için çağrıda bulundu.

Livaneli şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Öykü, bugün senin doğum günün ve doğum gününü en içten duygularımla kutluyorum. Sana nice mutlu sağlıklı yıllar diliyorum ve bunun için de senin durumunda olan çocuklara yardım edecek, donör olacak teyzelerini, amcalarını göreve çağırıyorum”