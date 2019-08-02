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02.08.2019
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Ljajic ve Toköz’den Beşiktaş’a kötü haber

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Saalfelden kasabasında sürdüren Beşiktaş’ta, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz’de kas zorlanması meydana geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz’ün tedavilerine başlandığını açıkladı. İki futbolcunun da sahalardan iki hafta uzak kalması bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan oyuncularımız Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz’ün yapılan muayeneleri ve çekilen MR’ları sonucunda sağ alt arka adale grubunda (soleus) 1. derece kas zorlanmaları meydana gelmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

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