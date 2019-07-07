26.3 C
Istanbul
08.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Lösemiyle savaşan Atakan Gür hayatını kaybetti

Lösemiyle savaşan Atakan Gür hayatını kaybetti

birgun.net birgun.net

Üniversitesi öğrencisi Atakan Gür, kök hücre nakli olduktan sonra hayatını kaybetti

İzmir’de yaşayan ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenci olan 23 yaşındaki Atakan Gür, 23 ay süren mücadelesini kaybetti. Yaklaşık 2 yıl önce lösemi teşhisi konulan Gür’e, doktorlar kök hücre nakli yapılmasına karar vermişti.

28 Haziran günü kök hücre nakli yapılan Gür, ameliyattan yaklaşık 13 saat sonra fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Gür tedavi gördüğü Ege Üniversitesi’nde hastanede dün yaşamını yitirdi.

Gür’ün cenazesi Bornova Cemevi’ne getirildi. Törene Gür’ün ailesinin yanı sıra sınıf arkadaşları da katıldı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,190AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

‘Avrupa’nın yenmez dediği gıdalar vatandaşa mı yediriliyor?’

birgun.net -
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur Avrupa’ya ihraç ettiğimiz ancak insan sağlığı için...
Devamını Oku

Stranger Things temalı Windows 1.11 çıktı

birgun.net -
Netflix’in Stranger Things temalı Windows 1.11 sürümü bugün Microsoft Store’da yayınlandı.
Devamını Oku

TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Merkez Bankası bağımsızlığı istikrar için şarttır

birgun.net -
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Merkez Bankası bağımsızlığı makro ekonomik istikrar için...
Devamını Oku

Pendik’te hamile kadının aracına saldıran baklavacı patronu, ifade vermeye geldi

birgun.net -
E-5 otoyolu Pendik mevkiinde, içinde Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer...
Devamını Oku

Yayıncılar Kooperatifi’nden çağrı: Yola çıktık

birgun.net -
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 14 yayıncı bir araya geldi. YAYKOOP, çalışmalara başladı. Yayıncılar...
Devamını Oku

Avrupa’da en çok AVM Türkiye’de açıldı

birgun.net -
Avrupa'daki alışveriş merkezi pazarı 2018'de 2,6 milyon metrekarelik yeni arzla 168,1 milyon...
Devamını Oku

Copa America’da samba: Şampiyon Brezilya

birgun.net -
Copa America'da, Peru'yu 3-1 mağlup eden Brezilya, 9. şampiyonluğunu elde etti. Brezilya'da...
Devamını Oku

Erdoğan, Adalet Bakanlığı’na 3 bakan yardımcısı atadı

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Şaban...
Devamını Oku

Çocuklar tatili hasta geçirmesin

birgun.net -
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Deniz Parlakgümüş, çocukların tatili sağlıklı bir şekilde...
Devamını Oku

Faşist Altın Şafak meclise giremedi

birgun.net -
Yunanistan'da dün gerçekleştirilen seçimlerde faşist parti Altın Şafak uzun süreden sonra ilk...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi