Lösemiyle savaşan Atakan Gür hayatını kaybetti

Üniversitesi öğrencisi Atakan Gür, kök hücre nakli olduktan sonra hayatını kaybetti

İzmir’de yaşayan ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenci olan 23 yaşındaki Atakan Gür, 23 ay süren mücadelesini kaybetti. Yaklaşık 2 yıl önce lösemi teşhisi konulan Gür’e, doktorlar kök hücre nakli yapılmasına karar vermişti.

28 Haziran günü kök hücre nakli yapılan Gür, ameliyattan yaklaşık 13 saat sonra fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Gür tedavi gördüğü Ege Üniversitesi’nde hastanede dün yaşamını yitirdi.

Gür’ün cenazesi Bornova Cemevi’ne getirildi. Törene Gür’ün ailesinin yanı sıra sınıf arkadaşları da katıldı.