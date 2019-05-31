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31.05.2019
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Louvre ziyaretçi rekoru kırdı: “Bu işyerinde grev var”

birgun.net birgun.net

‘Dünyanın en popüler müzesi’ olan Paris’teki Louvre’da ziyaretçi rekoru kırılmasının yükü altında ezilen çalışanlar greve gitti.

Bir kez daha dünyanın en popüler müzesi ilan edilen Fransız başkentindeki Louvre Müzesi’nin kendi ziyaretçi rekorlarını kırması karşısında çalışanları isyan etti. 

Sputnik’in aktardığı habere göre, 2018 yılında 10.2 milyon ziyaretçi çekerek dünyada en çok ziyaret edilen müze olan Louvre’daki bu yoğunlukla başa çıkamayan çalışanlar greve gitti.  

Resepsiyon ve güvenlik görevlilerinin grev yapması, bu hafta boyunca Louvre önünde uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçileri vurdu. Önceden rezervasyon yaptırmadan gelmiş olanlar geri çevrildi.

‘İMDAT, LOUVRE BOĞULUYOR,

Müze çalışanlarının bağlı olduğu sendika “Louvre boğuluyor. 2009 yılından beri izleyicilerin sayısı yüzde 20 artarken saray büyümedi ki. Bugünkü durum tahammül edilemez noktada” açıklamasını yaptı. 

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Fransa’nın yaşanan saldırıların etkisiyle turizm rakamlarında büyük düşüş yaşadığı bir dönemden geçmesinin ardından, Louvre 2012’de ulaştığı ziyaretçi rekorunu geçen yıl kırdı. 

BEYONCE VE DELACROIX ETKİSİ

Bunda şarkıcı Jay Z ile Beyonce’ın müzede çektiği müzik videosunun sosyal medyada gündem olması da önemli rol oynadı.

Themed Entertainment Association’ın (TEA) müze endeksine göre Louvre tarihindeki en popüler geçici sergi olan Eugène Delacroix sergisinin başarısı da ziyaretçi rekoru kırılmasında pay sahibi oldu.

Ancak TEA endeksi, Louvre’daki patlamaya karşın, dünyanın listebaşı 20 müzesinde ziyaretçi sayısı ortalamasında önemli bir değişiklik olmadığını ortaya koydu. 

2017’den 2018’e ilk 20’ye ziyaretler sadece yüzde 0.1 oranında arttı. Listebaşı müzelere geçen yıl toplam 108.1 milyon ziyaretçi ağırladı. 

İKİNCİLİK ÇİN’DE

Dünyanın en popüler ikinci müzesi olan Çin Ulusal Müzesi, geçen yıl yüzde 7 artışla 8.6 milyon ziyaretçi çekti. 

En çok ziyaret alanlar arasında New York Metropolitan Sanat Müzesi üçüncü, Vatikan Müzeleri dördüncü, Washington, DC’deki Ulusal Hava ve Uzay Müzesi beşinci oldu. 

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