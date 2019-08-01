LPG fiyatlarında 22 kuruş indirim yapıldı

LPG otogaz pompa fiyatlarında 2 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre, “Akaryakıt Fiyatlarında indirim 02/08/2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogaz’da 22 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir” denildi.

Akaryakıt Fiyatlarında indirim



02/08/2019 tarihinde geçerli olmak üzere



LPG Otogaz’da 22 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) August 1, 2019

DOĞALGAZ ZAMMI YAPILMIŞTI

BOTAŞ’ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında doğalgaz fiyatlarında konutta yüzde 14,97 sanayi bölgelerinde yüzde 13,73 oranında zam yapılmıştı. Zamlar 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilmişti.