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01.08.2019
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LPG fiyatlarında 22 kuruş indirim yapıldı

birgun.net birgun.net

LPG otogaz pompa fiyatlarında 2 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre, “Akaryakıt Fiyatlarında indirim 02/08/2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogaz’da 22 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir” denildi.

DOĞALGAZ ZAMMI YAPILMIŞTI

BOTAŞ’ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında doğalgaz fiyatlarında konutta yüzde 14,97 sanayi bölgelerinde yüzde 13,73 oranında zam yapılmıştı. Zamlar 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilmişti.

Doğalgaza gece yarısı zammı

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