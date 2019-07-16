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17.07.2019
Anasayfa DÜNYA Lüks harcamalarıyla gündeme gelen Fransa Çevre Bakanı istifa etti

Lüks harcamalarıyla gündeme gelen Fransa Çevre Bakanı istifa etti

birgun.net birgun.net

Lüks harcamalarıyla gündeme gelen Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, aşırı harcamalarıyla gündeme gelmesiyle birlikte tepkilerin artması sonucu istifa ettiğini duyurdu.

Rugy, “Ailemi hedef alan saldırı ve medya linci beni geri adım atmaya zorladı. İstifamı bu sabah başbakana sundum” diyerek lüks harcamalarını duyurulan Mediapart’a dava açtığını belirtti. 

Mediapart, Rugy’nin Ekim 2017 ve Haziran 2018 tarihleri arasında 10 lüks akşam yemeği verdiğini, misafirlere meclise ait mahzenden yıllanmış şarap ve şampanya ikram ettiğini iddia etmişti.

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