Lunaparklarda denetim şart

Havaların ısınması ile birlikte özellikle çocukların tercih ettiği lunapark ve eğlence mekanları dolmaya başlaması üzerine TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender, “Lunapark ve eğlence alanlarında tüm emniyet tedbirlerinin çalıştığı tespit edilerek boşta çalıştırma işlemi yapılmalı ve bu kontroller yasal olarak kayıt altına alınmalıdır” uyarısı yaptı.

Eğitimsiz personel tarafından işletilen eğlence makinalarında bir kaç yıl önce üzücü kazalar yaşandığını anımsatan Özkalender, kamusal denetimin şart olduğunu vurgulayan bir yazılı açıklama yayımladı.

KONTROLLER AKSATILMAMALI

Aylık ve yıllık periyodik kontrollerin aksatılmadan yapılması gerektiğinin önemine değinen Özkalender, şunları ifade etti:

“Eğlence mekanlarında herhangi bir kaza veya yangın çıkması halinde güvenli bir şekilde tahliyenin sağlanmasından, operatörlerinin eğitimlerine kadar denetlenmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır. Çoğu zaman kaldırım taşları üzerine oturtulmuş, zeminlerine uygun bir şekilde montajı yapılmamış eğlence makinaları vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

Sadettin Özkalender

Eğlence alanlarında kullanılan atlıkarınca, discovery, hızlı tren, adrenalin, gondol, dönme dolap gibi tüm eğlence makinalarının yürürlükte bulunan ilgili mevzuata göre aylık ve yıllık periyodik kontrollerinin yapılması, emniyet aksamlarının test edilmesi gerekmektedir. Ayrıca günlük olarak da eğlence makinaları işletmeye alınmadan önce, tüm emniyet tedbirlerinin çalıştığı tespit edilerek boşta çalıştırma işlemi yapılmalı ve bu kontroller yasal olarak kayıt altına alınmalıdır.”

DENETİMİ MÜHENDİS YAPMALI

İlginizi çekebilir: TMMOB: Akkuyu’daki çatlağın üzerinin kapanmasına izin vermeyeceğiz

İlçe belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri tarafından ruhsatları verilmesi gereken bu işletmelerin denetimlerinin belediyeler tarafından yapılması gerektiğini kaydeden Özkalender, “Tamamen bir mühendislik tasarımı olan ve yüzlerce hareketli parça ile devasa konstrüksiyonlar olarak imalatı yapılan bu cihazların testlerinin, periyodik kontrollerinin ve güvenlik aksamlarının uzman makina mühendisleri nezaretinde yapılması gereği, işletmeciler ve belediyeler tarafından karşılıklı ihlal edilmektedir” ifadelerini kaydetti.

ÇÖZÜM KAMUSAL DENETİM

Mevzuatın ve çıkartılan yönetmeliklerin “kamusal denetim” ve “mühendislik uygulamalarını” dışlayan eksik düzenlemeler olduğunu belirten Özkalender, ilgili bakanlıkları ve yerel yönetimleri, acil tedbir almak üzere mevzuata uygun düzenlemeler yapmaya çağırdı. Özkalender, çözümün kamusal denetim olduğunu bildirdi.