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06.07.2019
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Maaşları ödenmeyen Ankapark işçileri oyuncakları durdurdu

birgun.net birgun.net

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, kenti çok büyük zararlara uğratarak yaptırdığı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde açılışını yaptığı Ankapark’ta işçilerin maaşları ödenmiyor.

Uzun bir süredir ücretlerin yatırılmadığı ve işten atmaların sürdüğü Ankapark’ta işçilerin sabrı taştı. Oyuncakları durduran işçiler maaşlarının yatırılmasını istedi. Bunun üzerine yönetim ile işçiler arasında bir görüşme oldu. Yapılan görüşmede yönetim, maaşların yatırılacağını söyleyerek makinelerin çalıştırılmasını istedi.

Aileleriyle birlikte parkın önüne gelecekler

Evrensel‘den Birkan Bulut’a konuşan bir işçi, aylardır maaşlarının yatması için konuştuklarını ama bir çözüm bulunamadığını, bu yüzden iş durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yönetimin daha önce maaşlarının yatırılmasını isteyenleri işten çıkardığını belirten işçi, “Yine aynı şeyi yaparlarsa birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Yoksa bizi oyalayarak, birliğimizi bozmaya çalışacaklar. Temmuz ayına geldik ama Mayıs ve Haziran ayı maaşları hala verilmedi. Kimsenin idare edecek, bekleyecek gücü kalmadı. Bir an önce maaşlarımızın yatması lazım” dedi.

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İşçiler yönetim sözünü tutmayıp ücretleri ödenmezse aileleriyle birlikte Ankapark’ın önüne geleceklerini söylediler.

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