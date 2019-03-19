Maçka Parkı’nda güvenlikçi tacizi davasında bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı

Maçka Parkı’nda “Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca ‘Güvenlik bizi koruyamadı’ diyorsunuz” diyerek müdahale eden özel güvenlik görevlisi Savaş İlter ile Çağla Köse’nin “hakaret” suçundan karşılıklı müşteki sanık oldukları davaya devam edildi.

Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda güvenlik görevlisinin polisi ‘Bir bayan üstsüz geziyor’ diye arayarak, “Abiciğim göğüsleri, g… dışarıda, tanga giymiş, üstüne bir tül atmış ama vücut iç organları hepsi dışarıda. Ben bunu uyardım. Bize saldırdı” diyerek ihbarda bulunduğu yer aldı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmanın beşinci celsesine güvenlik görevlisi müşteki sanık Savaş İlter katılırken, ile müşteki sanık Çağla Köse’yi avukatı temsil etti. Mahkeme olay günü güvenlik görevlileri ile ihbarda bulundukları polis arasında geçen telefon konuşma çözümlerinin mahkemeye ulaştığını belirtti.

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Bilirkişi raporunda ‘gayriahlaki’ bir olay olduğunu belirterek polisi arayan güvenlik görevlisinin ‘Bir bayan üstsüz geziyor” diyerek ihbarda bulunduğu yer aldı. Raporda, güvenlik görevlisi polisin ‘Üzerinde bir şey yok mu?” sorusuna, “Abiciğim göğüsleri, g… dışarıda, tanga giymiş, üstüne bir tül atmış ama vücut iç organları hepsi dışarıda. Ben bunu uyardım. Bize saldırdı” dediği belirtildi. Güvenlik görevlisi, “Güvenlik için şey ettik biz yani bir ekip yollayın. Yani biz burada milletin içinde mahcup olduk” dedi.

Mahkeme dosyaya gelen güvenlik görevlileri ile polis arasında geçen konuşma çözümü ile taraflara, beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

ŞİKAYETÇİYİM

Güvenlik görevlisi Savaş İlter’in “Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca ‘Güvenlik bizi koruyamadı’ diyorsunuz” diyerek taciz ettiği Çağla Köse ise tarafların avukatına uzlaşmak istediklerini söylediklerini ileri sürerek, “Ben hakkımı sonuna kadar arayacağım. Olay günü çok çirkin şeyler yaşadım. Sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.

İDDİANAME

İddianamede, Maçka Demokrasi Parkı’nda 29 Temmuz 2017’de kıyafet nedeniyle tartışma çıktığı anlatılıyor. Güvenlikçi Savaş İlter’in “Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca ‘Güvenlik bizi koruyamadı’ diyorsunuz” demekle Çağla Köse’ye “alenen hakaret” ettiğini, Köse’nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine “Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?” diyerek “hakaret” ettiği belirtiliyor. Güvenlikçi İlter’in “hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse’nin ise “Kamu görevlisine hakaret” suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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Ne olmuştu

Çağla Köse 30 Temmuz 2017 akşamı Beşiktaş’ta bulunan Maçka Parkı’nda kıyafeti gerekçesiyle özel güvenlikçi tarafından “Bu kıyafetle dolaşamazsın” denilerek taciz edilmişti.

Köse’nin duruma tepki göstermesi üzerine güvenlikçi bir de parka polis çağırmıştı.

Olaya tanık olan bir Twitter kullanıcısının gördüklerini anlatıp, olay anına ilişkin bir video paylaşmasıyla yaşananlar gündeme oturmuştu.

Kadınların tepkisi üzerine başlatılan soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin taşeronu olarak hizmet veren Akdeniz Güvenlik çalışan güvenlik görevlisi Savaş İlter, soruşturma sonunda açığa alınmıştı