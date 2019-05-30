Maçoğlu açıkladı: 6 zabıta, vali tarafından gözaltına aldırıldı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu 29 Mayıs günü bir kafeteryaya giderek işlem yapmaya çalışan 6 zabıtanın Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla gözaltına alındığını söyledi.

Kent merkezindeki Mameki Parkı’nda bulunan bir kafeteryanın fazla yer işgal ettiği ve çimlere zarar verdiği gerekçesiyle tebligat işlemleri yapıldığı sırada 6 zabıtanın gözaltına alınmasına tepki gösterirken zabıtaların Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla gözaltına alındığını belirtti ve vali ile zabıtalar arasında yaşanan diyalogların yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerini gazetecilere dağıttı.

Maçoğlu, konu ile ilgili olarak belediyede bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi:

“Tunceli Belediye Encümeni’nin 8 Mayıs 2019 tarih ve 56 sayılı kararı ile ilimiz genelinde bulunan kaçak yapılaşmaların ve işgallerin ortadan kaldırılması kararı alınmış, gereği için Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapılmış ve birçok işyerindeki ihlal ve kaçak yapılaşmalar ortadan kaldırılmıştır. Encümen kararında geçen ve Mameki Parkı’nda bulunan Artukbey isimli işyerine 28 Mayıs 2019 tarihinde giden Zabıta elemanları gerekli bildirimi yapmış ve 1 gün sonra işyerinde tekrar denetim yapacaklarını ve park alanındaki işgalin sona erdirilmesi gerektiğini işyeri sahiplerine bildirmiştir. 29.05.2019 tarihinde Artukbey adlı işyerine tekrar giden Zabıta memurları, konu hakkında yasal işlemler yapmak amacıyla gerekli tutanak tutma işlemlerine başlamıştır. Bu arada işyeri sahipleri tarafından zabıta görevlilerine tehdit ve hakaretler yapılmış ve durum işyeri sahiplerince Tunceli Valisi’ne bildirilmiştir. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ekip ve korumaları ile birlikte Artukbey adlı işyerine gelmiş, zabıta görevlilerinin tuttuğu tutanaklara el koymuş ve tehdit ve hakaretler ile zabıta memurlarını işyeri dışına çıkarmıştır. Burada da zabıta memurlarına karşı saldırgan tavır ve tutumlarını devam ettirmiş ve memurların kamu görevini yapmalarını açık bir şekilde engellemiştir. Bu da yetmezmiş gibi tüm zabıta çalışanlarının telefon ve kimliklerine el koymak suretiyle gözaltına aldırmıştır. Tunceli Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zabıta elemanlarımız 1 çalışan hariç tamamı yaklaşık 2 saat sonra hiçbir ifade alınmadan serbest bırakılmıştır.”

“MEMURLAR HAKKINDA ŞİKÂYET HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ”

Zabıtaların kendilerine verilen resmi görevi yerine getirdiğini ifade eden Belediye Başkanı Maçoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Zabıta personelimiz, Devlet memurları Kanunu, Belediye Kanunu ve Zabıta Yönetmeliği çerçevesinde kendisine verilen resmi görevi yerine getirmektedir. Kaçak işyerleri ve işgal konusunda resmi görevini icra eden zabıta görevlilerinin uğradığı bu saldırı hiçbir şekilde anlaşılamamıştır. Kanunların verdiği yetki ve çizdiği sınırlar içerisinde kamu yararına Tunceli halkına hizmet etmesi gereken Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, Artukbey adlı işyerinin kamuya ait park alanındaki işgali konusunda bu denli tavırlar sergilemesi, memurların görevini yapmasını engellemesi, memurları tehdit etmesi, akabinde gözaltına aldırması kısacası açık bir şekilde görevini kötüye kullanması anlaşılır bir durum değildir. Bu konuda kamera görüntüleri alınmış olup, olay tüm çıplaklığı ile ortaya çıkarılmıştır. Yaşanan bu olay hakkında görevini kötüye kullanan, özel bir işyeri lehine rant sağlayan ve memurların görevini yapmasını engelleyen tüm görevliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde tüm şikayet ve başvuru haklarımızı kullanacağız. Halen gözaltında bulunan 1 zabıta memurunun, FETÖ terör örgütünden kaynaklı arama kaydının olduğu söylenmiş ise de bu personelin atamasını yapan ve memuriyet asaletini tasdik eden yine 2017 yılında belediye başkan vekilliği görevini yürüten kayyumdur.”