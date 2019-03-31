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01.04.2019
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Maçoğlu: Dersim’i Türkiye’de model yapabiliriz

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Fotoğraf: AA

Tunceli Belediye Başkanlığını kazanarak Türkiye’de partisine ilk kez bir ilin belediye başkanlığını getiren Türkiye Komünist Partisinden (TKP)  Fatih Mehmet Maçoğlu, “Bütün dostlara çağrımız, hiç ötekileştirmeden birlikte yönetebiliriz, birlikte iş yapabiliriz, birlikte Dersim’i Türkiye’de model yapabiliriz.” dedi.

Maçoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre Tunceli Belediye Başkanlığını kazanmasının ardından seçim bürosuna gelerek vatandaşlarla başarısını kutladı.

Seçim bürosu önünde bekleyen kalabalığa seslenen Maçoğlu, “3 aya yakındır Dersim’de birlikte kapı kapı gezdik, yağmur, kar demeden bu sokaklarda epey  mücadele edip ter döktük. Dersim halkı kapılarını, sofrasını bize açtı ve bugün saat 19.00’da halkın iradesi ortaya çıktı. Dersim halkı kendisine oy verdi.” ifadesini kullandı.

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Maçoğlu, şehirde halk ile kararlar alacaklarını anlatarak, “Sözümüzün arkasındayız, bu topraklarda, bu şehirde birlikte karar alacağız, Söylediklerimizin hepsini yapacağız, şeffaf olacağız, halkımıza  yalan söylemeyeceğiz, adamcılık yapmayacağız, aşiretçilik yapmayacağız.” diye konuştu.

Tunceli’ye hizmet etmek için çalışacaklarını vurgulayan Maçoğlu, “Bütün dostlara çağrımız, hiç ötekileştirmeden birlikte yönetebiliriz, birlikte iş yapabiliriz, birlikte Dersim’i Türkiye’de model yapabiliriz. Bu şehrin buna ihtiyacı var. Bu şehir bunu başarabilecek bir şehirdir. Çünkü aydınlık yüzler, vicdanlı insanların olduğu bir şehirdir.” değerlendirmesinde bulundu.

Maçoğlu, bir gazetecinin TKP’nin Türkiye’de ilk defa bir ilin belediye başkanlığını kazandığını hatırlatması üzerine “Dersim çok ilklere sahne oldu. Dersim, aydın, bilime inanan, geriyi değil ileriyi örgütleyen şehirdir. Bunun için daha çok ilk olacak diye düşünüyorum.” dedi.

KaynakAA
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