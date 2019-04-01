Maçoğlu seçim zaferini halayla kutladı

Dersim’de resmi olmayan sonuçlara göre, Belediye Başkanlığını kazanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ve halk, kutlama yaptı.

Ovacık ilçesinde 2014 yerel seçimlerde TKP’den seçilerek, Türkiye’nin ilk komünist partili ilçe belediye başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkan adayı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, TKP’in adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oyların çoğunu alarak, HDP adayı Nurşat Yeşil’in önünde yer aldı. CHP ise Tunceli’de üçüncü sırada kaldı.

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Resmi olmayan sonuçlara göre Maçoğlu’nun Tunceli Belediye Başkanlığı’na seçilmesiyle kentte sevinç gösterileri düzenlendi.

Dersim halkının verdiği karara herkesin saygı duyması gerektiğini anlatan Maçoğlu, “Yaklaşık 3 aydır kapı kapı gezdik, yağmur çamur, kış fırtına demeden halkımıza kendimizi anlattık. Büyük bir mücadele verdik. Tunceli halkı bize kapılarını açtı, bizlere sahip çıktı. Sofrasını bizimle paylaştı. Çok çalıştık ve sonuçta başardık. Bugün Tunceli halkının iradesi gerçek olarak ortaya çıktı. Tunceli halkı kendisine oy verdi. Köylü kazandı, işçi kazandı, emekçi halk kazandı, bizler kazandık. Biz bu sokaklarda birlikte karar alacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi hor görmeden herkesi eşit görerek yöneteceğiz. Halk, düşüncelerimizi onayladı. Bundan sonra halkının yetkilendirdiği insanlar Tunceli’yi yönetecek” dedi.