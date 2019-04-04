Maçoğlu’na mazbatası ‘güvenlik gerekçesi’ ile verilmedi

Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün mazbatasını alarak görevi devralacaktı. Maçoğlu ve belediye meclisi üyeleri Seçim Kurulu’na giderken, burada heyete ‘söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği’ iletildi.

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Erteleme kararı sonrası Maçoğlu ve belediye meclisi üyeleri Seçim Kurulu’na gitti. Burada, burada heyete ‘söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği’ iletildi.

Maçoğlu, “Güvenlik sebebinden dolayı mazbatayı vermeyi doğru bulmuyorum ve açıklamak istemiyoruz’ dediler. Sakin ve olgunluk içinde duracağız. Yarın yine geleceğiz. Mazbatayı aldıktan sonra belediyeye kaçta geleceğimizi açıklayacağız. Yine erteleme ihtimalleri var. Amacımız tartışma sürdürmek değil. Bize verilen hakkı alacağız,” dedi.

MAZBATA 5 NİSAN’DA VERİLECEK

Tunceli merkez ilçe seçim kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada TKP’li Tuncel Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun mazbatasının 5 Nisan 2019 tarihine verileceği açıklandı.