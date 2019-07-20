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20.07.2019
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Macron’un 2 yıllık görev süresinde 15 bakan istifa etti

birgun.net birgun.net

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un cumhurbaşkanlığı görevine geldiği 14 Mayıs 2017’den bu yana 15 bakan istifa etti.

Salı günü istifa eden Çevre Bakanı François de Rugy, kabineden ayrılan 15. bakan oldu. Gelecek yıl düzenlenecek yerel seçimlere katılmak için yeni bakanların da istifa edebileceği belirtiliyor.

Macron’un ilk ayında 4 bakan istifa etti

Macron, cumhurbaşkanı olduktan bir ay sonra 4 bakan birkaç gün içinde istifa etti. Uyum Bakanı Richard Ferrand, hakkında geçmişte aldığı resmi görevde kamu harcamalarını kötüye kullanmaktan soruşturma açılmasının üzerine, 19 Haziran 2017’de istifa etti. Daha sonra iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin Ulusal Meclis’teki Grup Başkanı olan Ferrand, şu an Meclis Başkanı olarak görev yapıyor.

Savunma Bakanı Sylvie Goulard, üyesi olduğu Demokrasi Hareketinin (MoDem) Avrupa Parlamentosundaki (AP) üyeleri ile ilgili usulsüzlük suçlamasıyla yargıda başlatılan ön soruşturma nedeniyle 20 Haziran 2017’de kabineden ayrıldı.

Bundan bir gün sonra da Adalet Bakanı François Bayrou istifa etti. Bayrou, Macron’un cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde ittifak kurduğu ve liderliğini yaptığı MoDem hareketi hakkında AP üyelerinin danışman kadrolarına verilen maaşlarda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açılan soruşturmayı istifasına gerekçe gösterdi.

Aynı gün yine başka bir bakan daha Macron ile yollarını ayırdı. Avrupa Birliği’nden (AB) sorumlu Devlet Bakanı Marielle de Sarnez, AP’de bir kişiyi sahte belgelerle danışmanı olarak gösterdiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Borne kabinedeki 3’üncü Çevre Bakanı

Sivil toplumun popüler isimlerinden Çevre Bakanı Nicolas Hulot, 28 Ağustos 2018’de bir canlı yayın programında ekoloji ve çevre konularında Macron ile aynı çizgide olmadıkları için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Hulot’nun yerine atanan François de Rugy de kendisinin Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, “Meclisin bütçesiyle lüks yemek davetleri verdiği” ortaya çıkmasının ardından 16 Temmuz’da kabineden ayrılmak zorunda kaldı.

De Rugy’nin yerine de mevcut Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne atandı. Böylece Borne Macron döneminde Çevre Bakanı olarak görev yapan 3. bakan oldu.

Hulot’nun istifasından sadece bir hafta sonra da Spor Bakanı Laura Flessel, 4 Eylül 2018’de kişisel nedenleri gerekçe göstererek istifa etti.

Ekim 2018’de 5 bakan ile yollar ayrıldı

Lyon Belediye Başkanıyken cumhurbaşkanlığı seçimlerini ardından İçişleri Bakanı olarak atanan Gerard Collomb, 1 yıl ve 4 ay görev yaptıktan sonra gelecek yıl düzenlenecek yerel seçimlerde Lyon Belediye Başkanlığına aday olmak için 3 Ekim 2018’de istifa etti. 

Daha sonra Macron’un 16 Ekim 2018’de kabinede yapılan değişiklik ile Kültür Bakanı Françoise Nyssen, Tarım Bakanı Stephane Travert, Uyum Bakanı Jacques Mezard ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Delphine Geny-Stephann ile yolları ayrıldı.

27 Mart’ta da 3 bakan daha kabineden ayrıldı. AB Bakanı Nathalie Loiseau, AP seçimlerinde Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ve Dijital Gelişmelerden Sorumlu Devlet Bakanı Mounir Mahjoubi yerel seçimlerde yarışmak için istifa etti.

İstifalarının ardından hükümet sözcülüğüne Macron’un basın danışmanı Sibeth Ndiaye, AB Bakanlığına Amelie De Montchalin ve Dijital Gelişmelerden Sorumlu Devlet Bakanlığına Cedric O atandı.

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