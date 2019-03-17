Macron sağır, Sarı Yelekliler öfkeli

Fransa’da hayat pahalılığı ve yükselen yakıt fiyatlarından dolayı 18 haftadır protestolarına devam eden Sarı Yelekliler, mart ayını ‘kritik ay’ olarak adlandırmıştı.

Özellikle de 16 Mart’ta halkı sokağa çağırmıştı. Fransız halkı o çağrıya kulak vererek başkent ve farklı şehirlerde yeniden sokağa çıktı.. Başkentin Champs Ellysees Caddesi’nde yürüyüşe geçen göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti. Onlarca kişi gözaltına alındı. Sarı Yelekliler, “Talepler karşılanana kadar sokakta olacağız” dedi. Sarı Yeleklilerin liderlerinden Priscillia Ludosky ve Jerome Rodrigues ile avukatları François Boulo, gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Taleplere cevap yok, baskı var



Paris’teki bir gösteride polisin attığı biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu bir gözünü kaybeden Jerome Rodrigues, “Hükümet bizi dinleyene kadar gösteriler devam edecek. Hükümet, 4 ayda taleplerimize cevap vermek yerine bizi susturmak ve korkutmak için polisi kullanarak daha çok bize baskı uyguladı.” dedi.

Ulusal Meclis’te onaylanan ve eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısına da tepki gösteren Rodrigues, şöyle konuştu: “Eylemcilere sert cezalar öngören yasa tasarısı bizim gösteri özgürlüğümüzü kısıtlayan bir tasarıdır. Bu tür yasaları hızlı bir şekilde oylayabiliyorlar ancak biz 4 aydır daha insani şartlarda yaşamak için taleplerimize cevap bekliyoruz.”