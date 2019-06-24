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25.06.2019
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Macron’dan Trump’a “duruşunu netleştir” çağrısı

birgun.net birgun.net

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’a “Avrupa’ya karşı duruşunu netleştirme” çağrısı yaptı. 

Macron, New Yorker dergisine verdiği mülakatta, AP seçimlerinden ABD Başkanı Trump ile ilişkilerine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. 

Trump ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde belirsizlik olduğunu vurgulayan Macron, “Özellikle Trump’ın Brexit sürecindeki duruşuna bakarsanız, zorlu bir Brexit’i desteklediğini göreceksiniz. Bence Trump Avrupa’ya karşı duruşunu netleştirmeli.” yorumunda bulundu. 

Avrupa Parlamentosunun (AP) geçen ay yapılan seçimleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Macron, şöyle konuştu:

“Avrupa’da yeni olan boyut, aşırıcılığın özellikle de aşırı sağın her yerde yükselmesi. Birkaç ay önce birçok insan yeni aşırı sağ koalisyonunun AP’de çoğunluk sağlayacağını düşünüyordu. Ancak böyle olmadı. Bence AP seçimlerinin en büyük olumlu yanı bu oldu.” 

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Aşırı sağcı partilerin yabancı bazı aktörlerce desteklendiğini ve bu partilerin onların etkisi altında kaldıklarını savunan Macron, bu yabancı etkilerden birisinin de Trump olup olmadığına ilişkin soruya, “Hayır. Çünkü, Trump’ı ve onun eski danışmanı Steve Bannon’ı benimsemiyorum.” yanıtını verdi. 

Kaynak:AA

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