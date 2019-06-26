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26.06.2019
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Madde kullanımı 11 yaşın altına indi

Dünya üzerinde 31 milyonun üstünde uyuşturucu bağımlısı bulunuyor. Ülkede ise bu rakam 1.5 milyonu aştı. Uyuşturucu yaygınlaşırken, kullanım yaşı da hızla düşüyor. Madde kullanan çocukların yüzde 50’sinin 11 yaşından küçük olduğu belirtiliyor

DİLARA ŞİMŞEK DİLARA ŞİMŞEK

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’nde uyuşturucu kullanımıyla ilgili vahim tablo bir kez daha gözler önüne serildi. Birleşmiş Milletler’in (BM) son yayımlanan Dünya Uyuşturucu Raporuna göre, dünya üzerinde 31 milyonun üstünde uyuşturucu bağımlısı var. Bu rakam 2016’da yaklaşık 30 milyondu. Aradaki 1 buçuk milyonluk artış alarm veriyor. Aynı raporda dünya genelinde uyuşturucu kullanımı 275 milyon olarak yer alıyor.

Bağımlılık suça sürüklüyor

Ülkede de durum içler acısı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2004-2016 yılları arasında ülkede toplam 1 milyon 860 bin kez uyuşturucu tedavisi yapıldı. Bu tedavilerden en az 35 bin 792’si ise çocuklara yönelik. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, tablonun vahim olduğunu aktararak, “Uyuşturucu kullanımı ölümcül virüs gibi yayılıyor. Bağımlılık, beraberinde birçok suça sürüklüyor” dedi.

Artış yüzde 300’ü aştı

İlgezdi’nin paylaştığı veriye göre; 2016’da madde kullanımı nedeniyle adli makamlara sevk edilen 146 çocuk var. İstanbul’da eroin, esrar ve bonzai kullandığı belirlenen çocukların yüzde 50’si 11 yaşından küçük. 2004-2016 yılları arasında ise yetişkinler için ayakta tedavi sayısı 1 milyon 724 bin 942 oldu. 100 bin 152 kez de yatakta uyuşturucu tedavisi uygulandı. İstanbul’da 12-14 yaş grubu çocuklar arasında uyuşturucu kullanımı yüzde 184 arttı. Türkiye genelindeki artış ise yüzde 300’ü aştı.

CHP de konuya dair ‘politika notu’ paylaştı. Politika Notu’nda şöyle denildi: “2006’da Türkiye’de tedavi merkezlerine başvuranların sayısı bin 417 iken 2017 yılında bu sayı yaklaşık 9 katı artarak 12 bin 501’e çıkmıştır. İlk kullanım yaşının giderek düştüğü bilinmekte ve araştırmalarda 10’a kadar indiği belirtilmektedir.”

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Çocuklara hayır diyebilmeyi öğretmeliyiz

“Değişime önce ebeveynlik stillerimizden başlamak gerek” diyen akademisyen Dr. Oya Mortan Sevi, ebeveynlerin yaptıkları yanlışları şöyle sıraladı:

• Küçüklükten itibaren üzülmesin, ağlamasın, zorlanmasın diye her istediğini yapıyoruz, mutlaka bir uyaran ile oyalıyoruz. Hiç boş kalmıyorlar. Spontanlık ve yaratıcılık becerileri gelişmiyor. Sorun çözmeyi öğrenemiyorlar.

• Sadece ders çalışmayı ya da kurslara gitmeyi öğütlüyoruz. Birbirleriyle yarışa sokuyoruz. Kendini başkalarına ispat etmek zorunda hissettiriyoruz.

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• Kendi seçimlerini yapmalarına izin vermiyoruz, onların benliklerini baskılıyoruz ya da onları tek karar mercii yapıp şişkin bir benlik oluşturmalarına katkıda bulunuyoruz. Baş etme mekanizmaları gelişmiyor, sıkıntıyla, boşlukla, değişimle başa çıkmakta zorlanıyorlar.

• Sağlıklı iletişim kuramıyoruz. Uyuşturucu madde o anda onlara çok kolay bir çıkış yolu gibi geliyor, sorunları onların yerine çözecek, düşünmekten kurtaracak, haz verecek, sıkıntıyı giderecek, kafa yapacak diye umarak bu yolu seçiyorlar ama asıl bilmeleri gereken bu yola bir kere girdin mi çıkışı yok.

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