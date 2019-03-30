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30.03.2019
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Zonguldak’ta maden işçileri ocaktan çıkmama eylemi yaptı

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Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na(TTK) bağlı maden ocağında çalışan işçiler, kurumun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bazı uygulamalarını protesto etmek için ocaktan çıkmama eylemi yaptı.

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü’nde 16.00-00.00 vardiyasında çalışan maden işçileri, çalışma şartlarıyla ilgili kurumun bazı kurallarını protesto etmek için vardiya çıkışı ocaktan çıkmama eylemi başlattı. 23.30’da ocaktan çıkması beklenen işçiler yeraltında asansöre binmeleri gereken kuyu başında beklemeye başladı. TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçiler Sendikası(GMİS) temsilcileri işçilerle görüşmek için maden ocağına girdi. İşçiler, 2,5 saat sonra eylemlerine son vererek ocaktan çıktı.

GMİS’TEN AÇIKLAMA

Genel Maden İşçiler Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ki talepleri nedeniyle böyle bir eylem yaptığını söyledi. Yeşil, “Dün sabah ocak ağzında işçilere konuşma yapmıştık. Bazı uygulamalarda eksiklikler vardı. İşçilerin haklı talepleri vardı. En son vardiya mühendisinin yanlış uygulaması nedeniyle işçiler eylem yaptı. Sendika temsilcilerimiz ve kurum yöneticileri ocağa inerek işçileri sorunların çözüleceği sözünü verdi. İşçilerde eyleme son verdi. Biz sendika olarak konunun takipçisiyiz.” dedi.

KaynakDHA
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