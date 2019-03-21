22.03.2019
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Zonguldak’ta maden ocağında göçük

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Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gelik beldesi İhsan Toptan Sokak’taki ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Göçükte mahsur kalan işçi Soner Tarhan’ın cansız bedeni madenden çıkarıldı.

Soner Tarhan’ın cansız bedeni, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuğu bulunan Soner Tarhan’ın bir süre önce özel ocaktan emekli olduğu öğrenildi. Tarhan’ın bir çocuğuna yazın düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

KaynakDHA

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