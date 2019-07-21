Maden şirketine üç günlük süre verildi

Çanakkale’de Kanadalı Alamos Gold isimli şirketin siyanürlü altın madeni sebebiyle Kirazlı-Balaban bölgesinde yarattığı doğa talanı yerinde incelendi. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, Çanakkale Belediyesi, milletvekilleri, meslek örgütü temsilcileri ve yaşam savunucularının katıldığı incelemede, talanın boyutları bir kez daha gün yüzüne çıktı.

İncelemenin ardından basın açıklaması yaparak maden şirketi Alamos Gold ve yerli ortağı Doğu Biga’ya seslenen yaşam savunucuları, şirketlere Kazdağları’nı terk etmeleri için 3 günlük süre verdi.

İncelemeye, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Orhan Sarıbal ve Gülizar Biçer Karaca, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkan ve Encümen üyeleri, çevre il, ilçe ve belde belediye başkanları, basın mensupları ile STK ve meslek odaları temsilcilerinden oluşan heyet katıldı.

Kazdağları yok ediliyor

190 bin ağacın kesildiği bölgede açıklama yapan Ülgür Gökhan, “Burada bir Kazdağları ekosistemini görüyorsunuz. Tüm bu ekosistemi, birer birer, gıdım gıdım yok etmeye çalışıyorlar. Sularımız ve havamız siyanürle zehirlenmek üzere bu noktada hazırlanıyor. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İncelemenin ardından İskele Meydanı’nda bir basın açıklaması yapan topluluk, talancı şirket Alamos Gold ve yerli ortağı Doğu Biga’ya 3 günlük süre verdi. Açıklamada, “Ya doğamızdan gidersiniz ya da bütün mücadele yöntemlerini kullanırız” dendi.



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Söz alan Edremit Belediye Başkanı ve aynı zamanda Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Hasan Arslan da önümüzdeki 15 yıl sonunda iklim krizi nedeniyle küresel ısıtmanın şiddetini artıracağını hatırlatıp, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Madeninin yol açtığı doğa katliamının araştırılması için Meclis’te kurulması istenen araştırma komisyonu AKP-MHP oylarıyla geçen hafta reddedilmişti.