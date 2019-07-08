Maden sondajına halk tepki gösterdi

Ordu’nun Ünye ilçesi Şenyurt Mahallesi Kızılkaya Ormanı’nda MTA tarafından yapılmak istenen maden arama sondajına halk tepki gösterdi

Fatsa ve Ünye’de maden, taş ocağı nedeniyle yaşadıkları mağduriyetler nedeniyle yeni maden alanlarının açılmasını istemediklerini belirten halk, MTA’nın sondaj çalışmasını engelledi. Cumartesi günü ağaç kesip sondaj için yol açılmaya başlandığını duyan halk kesim yerine gelerek tepki gösterdi. Yurttaşlar, ormana 20 metre kadar giren makinaların önüne geçerek kesimi durdurdu. Halkın tepkisi sonrası olay yerine Jandarma geldi.

ZARAR GÖRÜYORUZ

Ağaçların kesilmesine, su kaynaklarının bulunduğu yerlere sondaj vurulmasına tepki gösteren Fatma Çelebi, şöyle dedi: “Alın bizi bu kepçelerin altına gömün daha iyi. Daha önce yapılan sondajlar ve maden aramaları nedeniyle sularımız kirlendi. Büyük kayalar yuvarlandı.”

Muzaffer İçmek da, “Çalışma yerine bahçem evim çok yakın, gürültü beni rahatsız ediyor” ifadesini kullandı.

YAŞAM ALANLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ

Ordu Çevre Derneği üyesi ve bölge sakinlerinden Eren Atasoy ise şöyle konuştu:

“MTA daha önce Kömürlük mevkiinde sondaj için geldi, direniş nedeniyle geri adım atmak üzereyken mahalleden biri ‘benim yerime vurun’ demişti. O zaman sondajın hiçbir zararı olmaz diyen görevliler, çok çalışma yapmayacaklarını söylemişlerdi. Ama 15 haneye giden su devamlı bulanık akıyor. Şimdi de her yere sondaj vurmak istiyorlar. Sondaj vurulmak istenen ormandan 200 haneye su gitmekte. Ormanlarımız, yaşam alanlarımızı korumak için direnmek zorundayız. Siyanürle altın ayrıştırma maden sahası nedeniyle rahatsızız, şimdi de yeni maden sahalarının açılması için sondaj yapıyorlar. Bu işin sonu buralardan göç etmemize neden olacak. Kabul etmiyoruz.”

Yurttaşların tepkisi üzerine ekip, çalışmayı durdurarak mahalleden ayrıldı.