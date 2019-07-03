Madımak ile yüzleşin

Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenler, katliamın 26’ncı yılında hem ülke genelinde hem de Avrupa’nın pek çok şehrinde anıldı.

Sivas’ta yapılan anmaya ise çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün temsilcisi ile yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı. Sivas Cemevi önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişilik kitle, ‘Katiller halka hesap versin’ sloganlarıyla katliamın yaşandığı Madımak Oteli’nin önüne yürüdü. Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları, kitlenin en önünde katledilenlerin fotoğraflarını taşıyarak tekrar Madımak Oteli’nin utanç müzesi yapılması talebinde bulundu. Yürüyüş ailelerin Madımak Oteli girişine karanfil bırakmasıyla son buldu.

26 YILDIR ATEŞ SÖNMEDİ

Anmada aileler adına yapılan açıklamada, “Devletin Sivas’la yüzleşmesi gerekiyor. Ne yazık ki 26 yıldır hiçbir şey değişmedi. Sivas’ın ateşi hâlâ sönmedi” ifadeleri kaydedildi. Anmada konuşma yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan, Madımak Oteli’nin Alevi kurumlarına devredilmesi talebini tekrarladı. Kaplan, “Biz her zaman şunu ifade ettik; Madımak ‘utanç müzesi’ olacak. Alevi kurumlarının bu taleplerinden hiçbir zaman vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 31 Mart ve 23 Haziran’da herkes birleşti ve her şey güzel oldu. Bir olursak yapamayacağımız bir şey yok” dedi.

Madımak oteli müze oluncaya kadar kitlenin buraya gelmeye devam edeceğini vurgulayan Kaplan, “26 yıldır attığımız gibi bundan sonraki süreçte de adımlar atacağız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmemiştir. Ne yazık ki 26 yıldır hiçbir şeyin değişmediğini gördük. Geçen Çubuk’ta Sayın Kılıçdaroğlu’nun linç edilme olayında kitlenin içinde bir kadının ‘Yakın, yakın’ diye bağırması içimizi sızlattı” diye konuştu.

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YİNE YÜREĞİMİZ HASRET

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgür ise katliamdan bu güne kadar demokrasi mücadelesini sürdüren aileleri selamlayarak konuşmasına başladı. Güzelgür, şu ifadeleri kullandı:“Dünyanın gözü önünde bu insanlık suçu işlendi. 2 Temmuz 93’te insanlık yakıldı, semahımız, türkülerimiz, sanatçılarımız, bu ülkenin aydınlık yüzleri özetle yarınlarımız hedef alındı. Bu insanlık ayıbı üzerinden tam 26 yıl geçti. Yine yüreğimiz buruk. Yine yüreğimiz hasret. İnsanlık ayıbının sorumluları cezalandırılmalı.”

İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇTUR

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen acılarının hâlâ taze olduğunu aktaran HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, “Katliamın hesabı hala sorulmadı. Yargı bu katliamı akladı. Katliamı yapanlar milletvekili olurken iktidar failleri ödüllendirdi. Sivas ve Çorum katliamlarının hesabı sorulmadığı için yeni katliamlar olmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bilelim ki bu katliam, insanlığa karşı işlenen suçtur. Buradan Almanya hükümetine çağrımız var. Sivas davasının halen yargılanan tanıklarını mutlaka Türkiye’ye iade etmelidir. Ne bizim ne insanlığın unutacağı bir dava ve hepimizin vicdanlarında mahkûm olmuş bir katliamdır. Bu katliam, Türkiye’deki aydınlanmaya, sanata, kültüre karşı yapılmış bir katliamdır” şeklinde konuştu.

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Gericilik devletin ideolojisi oldu

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da Sivas Katliamı’na ilişkin yayınladığı açıklamada, “Bundan 26 yıl önce, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta yaşadığımız katliamda kaybettiklerimizin acısı içimizi yakmaya devam ediyor. Türkiye’deki toplumsal kutuplaşmanın bu denli büyük olmasının ardında, yaşadığımız toplumsal travmalar karşısında ortak duygular geliştiremememiz, ortak tutum alamamamız yatmaktadır. Üzerinden geçen 26 yıla rağmen bizler Sivas Katliamı ile yüzleşemedik. Aradan geçen 26 yıl içinde dinci gericilik adeta devletin resmi ideolojisi oldu, sokaktaki şiddet yaygınlaştı, farklı olana duyulan nefret sınır tanımaz hale geldi” dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: ““Acımızı derinleştiren, katliamın örgütlü ve planlı gerçekleştiğine dair çok sayıda delil olmasına, katliamdan önce alenen hazırlık yapıldığının devlet tarafından bilinmesine rağmen kimi kirli hesap ve politikalar uğruna göz yumulmuş olmasıdır. 2 Temmuz Katliamı özünde sadece Alevilere karşı değil; ezilen, ötekileştirilen, dışlanan, yok sayılan bütün toplumsal kesimlere karşı yapılan bir katliamdır. Katliamla tüm muhalif kesimlere acımasız bir gözdağı verilmek istenmiştir” denildi.

KESK’in açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: “Sömürü, haksızlık ve hukuksuzluk üzerine kurulu yönetimlerini baskı ve zora dayanarak ayakta tutmaya çalışanlar hala katliamlara zemin sunan kutuplaştırıcı ve ötekileştirici siyasetten medet ummaya devam ediyorlar. Katliamlara, ölümlere alışmayacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız.”