“Madımak Oteli’ni mutlaka Utanç Müzesi yapacağız”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan, “Madımağın utanç müzesi olması” talebinden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Aslan, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 23 Mart’ta yapacakları tanıtım etkinliğine çağrı yaptı.

Kaplan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Madımak katliamının üzerinden tam 25 yıl geçti. 25 seneden beri Sivas’a gidip canlarımızı anıyoruz. İntikam olsun diye değil bir daha olmasın, hiçbir anne, kardeş, eş, yoldaş ağlamasın diye…

Anadolu tarihinde benzerine rastlanmayan bir katliamdır Madımak. Devlete ve devlet adına yürütme erki olan hükümetlere seslendik, davalar açtık, sokağa çıkıp haykırdık. Ama evlatları yakılan anaların çığlığını duyan olmadı. Sözde zamanaşımına uğrayan davamız için “hayırlı olsun…” denildi. 25 senedir içimizdeki ateşi binbir türlü zorluklarla hiç söndürmeden bu günlere taşıdık.

Artık Ankara’da kendi imkan ve örgütlü gücümüz ile bir müze yapıyoruz. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği genel merkezinin öncülüğünde başlattığımız müze çalışmaları ışığında tüm şehitlerimizin heykellerini yaptıracağız. Özellikle belirtmeliyiz ki biz Aleviler, Madımağın UTANÇ MÜZESİ olması talebimizden ASLA vazgeçmeyeceğiz.

Ankara’da 1.000 metrekareden fazla kapalı alan üzerine kurulacak bu müze dileriz ki insanlığın vicdanına bir işaret fişeği olsun!

23 Mart 2019 Cumartesi saat 16;30’da, yüreği laik ve demokratik bir ülkeden yana olanları Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne bekliyoruz.

Gelin canlar bir olalım…”