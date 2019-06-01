23.4 C
Istanbul
01.06.2019
Anasayfa DÜNYA Madrid'de 5 İngiliz taraftar gözaltına alındı

Madrid’de 5 İngiliz taraftar gözaltına alındı

birgun.net birgun.net

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiltere’nin Liverpool ve Tottenham takımları arasında bugün oynanacak final maçı öncesinde Madrid kentinde çıkan olaylarda 5 İngiliz taraftar gözaltına alındı.

İspanyol polisi tarafından yapılan açıklamada, final maçı için Madrid’e gelen İngiliz taraftarlardan beşinin kentin farklı yerlerinde çıkardığı şiddet olaylarından dolayı gözaltına alındığı bildirildi. Taraftarların kamu düzenini bozmak ve polise karşı koymakla suçlandıkları belirtildi.

Çıkan olaylarda biri polis, bazı yaralıların da olduğu kaydedildi.

Öte yandan final maçı için Madrid kent merkezinde kurulan etkinlik alanlarında toplanan taraftarlardan en az 25’inin sıcak hava ve alkol kullanımından dolayı fenalık geçirdiği ve sağlık görevlilerinin müdahale ettiği açıklandı. İngiliz taraftarlardan 4’ünün hastanede olduğu bilgisi paylaşıldı.

Final maçı için çoğu biletsiz 70 bin kadar İngilizin Madrid’e gelmesi bekleniyor. 

Başkent Madrid’de polis, jandarma ve özel güvenlik görevlilerinden oluşan toplam 4 bin 700 kişilik bir ekip güvenliği sağlamak için çalışıyor. 

Metropolitano Stadı’nda Liverpool ve Tottenham takımları arasında oynanacak final maçı TSİ 22.00’de başlayacak.

İlginizi çekebilir:  En büyük kupa sahibini buluyor: Nefesler tutuldu

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,301AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Madrid’de 5 İngiliz taraftar gözaltına alındı

birgun.net -
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ve Tottenham takımları arasında bugün oynanacak final maçı...
Devamını Oku

THY’den ’23 Haziran’ düzenlemesi

birgun.net -
Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesi...
Devamını Oku

Sayıştay’dan AKP’li Çorum Belediyesi’ne: Borç limitini aştın

birgun.net -
Sayıştay Başkanlığının Çorum Belediyesine ait 2018 yılı raporuna göre belediye son bir...
Devamını Oku

İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 19.27 arttı

birgun.net -
İstanbul'da mayısta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19,27, toptan...
Devamını Oku

Trump 2020 seçimleri için adaylığını açıklayacak

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için 2. dönem başkan adaylığını 18 Haziran'da...
Devamını Oku

Rizespor Başkanı’ndan ‘Vedat Muric’ açıklaması: Resmi teklif gelmedi

birgun.net -
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin futbolcuları Vedat Muric...
Devamını Oku

Ahmet Hakan’dan Cem Küçük’e: Aşağılık tetikçi

birgun.net -
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında "İmamoğlu'na zarar versin diye yaptırılan Ahmet Hakan yayını...
Devamını Oku

Eğitim Sen: Çocuk istismarına yönelik yaptığımız çalışmalar engelleniyor

birgun.net -
BERKAY SAĞOLEğitim Sen Bergama Şubesi, çocuk istismarına...
Devamını Oku

ABD’de silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

birgun.net -
ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını...
Devamını Oku

LGS’nin ikinci oturumu başladı

birgun.net -
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS)...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi