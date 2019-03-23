Maduro’dan barış koruma tugayları kurma önerisi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde barış koruma tugayları kurma önerisinde bulundu.

Sputnik’in aktardığı habete göre Devlet televizyonundaki bir program sırasında açıklamalarda bulunan Maduro, Venezuela’da elektrik şebekelerine yapılan saldırılardan sonra aklına barış koruma tugayları fikrinin geldiğini söyledi.

Maduro, “Emperyalistlerin ve uzantılarının düzenlediği saldırıların amacı, halkı ışıksız bırakmak, şiddeti körüklemek ve Venezuelalıları birbiriyle karşı karşıya getirmek, ölüm, kan, kaos ve şiddet saçmak. Ancak insanlar buna karşı çıktılar. ‘Hayır! Bizi ışıksız bıraktınız ancak barışsız ve huzursuz bırakamayacaksınız’ dediler. Böylece halk, her bölgede ve her köşede galip geldi” dedi.

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Bu gelişmelerin ardından barış koruma tugayları koruma fikrinin aklına geldiğini belirten Maduro, her mahallede ve her kasabada tugaylar kurulabileceğini vurguladı.