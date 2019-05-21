Maduro’dan erken seçim çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkeyi müdahalelere açık hale getirmek istediğini hatırlatarak erken seçim çağrısı yaptı. Maduro, “Ulusal Meclis için erken seçime gidelim ve kimin halk desteğine sahip olduğunu görelim” dedi.

Başkent Caracas’ta Bolivarcı hükümetin seçim zaferinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen mitingde konuşan Maduro, “Son 5 yıldır meşruiyeti bulunmayan yegane yasama organını meşrulaştıracağız. Ulusal Meclis için erken seçime gidelim ve kimin halk desteğine sahip olduğunu görelim. Bakalım kimin halkta karşılığı var, bakalım kim kazanacak” dedi.

Venezuela muhalefeti ile Norveç’in başkenti Oslo’da yapılan görüşmelere de değinen Maduro, görüşmelerin Norveç hükumeti sayesinde gerçekleştirildiğini ve olumlu geçtiğini söyledi.

Venezuela’da 30 Nisan’da ABD destekli askeri darbe girişimi başarısız olmuştu. Guaido, 23 Ocak’ta kendini geçici devlet başkanı ilan ederek ABD’nin desteğini almıştı.