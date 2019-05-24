Mağluptur bu  yolda galip!

Yunis Alaçam

Süper Lig’de geçen hafta Başakşehir’i yenerek 22’nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, son maçında Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı. Yedek ağırlıklı bir kadroyla oynayan sarı-kırmızılı ekip 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve maç 4-3 sona erdi. Karşılaşmanın önemli anları:

PERDE ERKEN AÇILDI

Galatasaray golü erken buldu. 2. dakikada Donk’un pasında sağdan ceza alanına giren Linnes’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 34. dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Selçuk İnan, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Linnes’e aktardı. Bu futbolcunun pasında topa hareketlenen Muğdat Çelik, penaltı noktası civarından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

43. dakikada Sivasspor, golü buldu. Özer Hurmacı’nın soldan kullandığı kornerde ceza alanındaki Muhammet Demir’in kafa vuruşunda kaleci İsmail Çipe, topu çizgi üzerinden güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Rybalka, boşta kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Sivasspor 45+2. dakikada eşitliği sağladı. Soldan ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt’un uzak köşeye yerden plase vuruşunda kaleci İsmail Çipe, topu güçlükle tokatladı. Pozisyonu takip eden Hakan Arslan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.

77’de Sergiy Rybalka, Sivasspor’u öne geçirdi: 3-2. 79’da Arouna Kone farkı ikiye çıkardı: 4-2. 82’de sahneye çıkan Muğdat Çelik maçın skorunu tayin etti: 4-3.

