17.4 C
Istanbul
24.05.2019
Anasayfa SPOR Mağluptur bu  yolda galip!

Mağluptur bu  yolda galip!

Galatasaray yedek ağırlıklı çıktığı maçta Sivasspor’a 4-3 mağlup aldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligi 68 puanla tamamladı

birgun.net birgun.net
Yunis Alaçam

Süper Lig’de geçen hafta Başakşehir’i yenerek 22’nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, son maçında Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı. Yedek ağırlıklı bir kadroyla oynayan sarı-kırmızılı ekip 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve maç 4-3 sona erdi. Karşılaşmanın önemli anları: 

PERDE ERKEN AÇILDI

Galatasaray golü erken buldu. 2. dakikada Donk’un pasında sağdan ceza alanına giren Linnes’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 34. dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Selçuk İnan, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Linnes’e aktardı. Bu futbolcunun pasında topa hareketlenen Muğdat Çelik, penaltı noktası civarından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

43. dakikada Sivasspor, golü buldu. Özer Hurmacı’nın soldan kullandığı kornerde ceza alanındaki Muhammet Demir’in kafa vuruşunda kaleci İsmail Çipe, topu çizgi üzerinden güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Rybalka, boşta kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
Sivasspor 45+2. dakikada eşitliği sağladı. Soldan ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt’un uzak köşeye yerden plase vuruşunda kaleci İsmail Çipe, topu güçlükle tokatladı. Pozisyonu takip eden Hakan Arslan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.

77’de Sergiy Rybalka, Sivasspor’u öne geçirdi: 3-2. 79’da Arouna Kone farkı ikiye çıkardı: 4-2. 82’de sahneye çıkan Muğdat Çelik maçın skorunu tayin etti: 4-3.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

9,995AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Mağluptur bu  yolda galip!

birgun.net -
Yunis AlaçamSüper Lig’de geçen hafta Başakşehir’i yenerek...
Devamını Oku

Erdoğan: Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da esnaf ve sanatkarlar ile bir araya...
Devamını Oku

Endonezya’da Agung Yanardağı’nda patlama

birgun.net -
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Devamını Oku

İptal oyu veren YSK üyesinin eşi AKP aday adayı çıktı

birgun.net -
İBB seçimlerinin iptali yönünde oy kullanan YSK üyesi İlhan Hanağası'nın eşi Avukat...
Devamını Oku

Selçuk Kozağaçlı’ya ‘Lawyers For Lawyers’ ödülü

birgun.net -
‘Lawyers For Lawyers’ ödülü tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’ya...
Devamını Oku

BAE casusu olduğu iddia edilen kişi hakkında adli tıp raporu hazırlandı

birgun.net -
BAE casusu olduğu iddiasıyla tutuklanan Zaki Y.M. Hasan’ın intiharına ilişkin Adli Tıp...
Devamını Oku

FFP’de yeni perde: Galatasaray geçti, Fenerbahçe takıldı

birgun.net -
UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu, Fenerbahçe'nin...
Devamını Oku

Roboski katliamında kardeşini kaybeden Encü tutuklandı

birgun.net -
Roboski katliamında kardeşini ve yakınlarını kaybeden Veli Encü ile Kumçatı Belediyesi eski...
Devamını Oku

Fransa’da bombalı paket patladı: Yaralılar var

birgun.net -
Fransa Lyon’un ünlü Bellecour meydanının olduğu bölgede meydana gelen patlamada yaralı sayısı...
Devamını Oku

Trump, Ortadoğu’ya bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladı

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi