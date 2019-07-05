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05.07.2019
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Mahalleli yaptı AKP’li Belediye kaldırdı

birgun.net birgun.net

İsmail Arı

İstanbul Tuzla’da bulunan Aydınlı Caddesi üzerinde servis araçlarını beklerken güneşten ve yağmurdan etkilenmemek için mahallelini kendi imkanlarıyla yaptığı durak, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Mahalleli, durağın kaldırılmasına tepki gösterdi.

BirGün’e konuşan mahalle sakini Sevgi Keskin, “Büyük emek vererek inşa ettiğimiz durak, belediye tarafından yıkıldı. Durağın daha modern bir görünüme kavuşturulması için Tuzla Belediyesi’ne yeni durak talebinde bulunmuştuk ama onlar talebimize olumlu yanıt vermediği gibi var olan durağı da ‘Buradan İETT otobüsü geçmiyor’ diyerek yıktılar” ifadesini kullandı.

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GÜNEŞİN ALTINDA SERVİS BEKLİYORUZ

Keskin, durağın belediye ekiplerince yıkılmasına ve durak malzemelerinin götürülmesine tepki göstererek “Belediye, mahallelinin yaptığı duraktan, ‘yeni durak’ üzerine haberdar oldu” diye konuştu.

Tuzla Belediyesi’nin, “Yenisini yapmayacaksanız neden yıktınız?” sorusuna cevap veremediğini ifade eden Keskin, durak yıkıldığı için güneşin altında servis beklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

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