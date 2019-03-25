Denizli Çakmak Mahallesi’ne Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) desteklediği Cihan Engin Çelik muhtar adayı oldu.

Cihan Engin Çelik’in aza listesinde Ramazan Aydoğandemir, Didem Yağcıoğlu, Şennur Öncül, Mesut Taşdemir, Sibel Bozdemir, Mehmet Ulaş, Murat Furkan Aktaş ve Kadir Tübcil’den oluşuyor.

Çakmak Mahallesi’nin sorunlarını yakından bildiğini anlatan Çelik, “Çözüm için geliyoruz. Mahallemizi ve geleceğimizi hep birlikte kuralım. Kentimiz, mahallemiz, geleceğimiz için, birlikte üretelim, birlikte yönetelim” dedi.

HALKIN DEMOKRATİK KATILIMI ÖNEMLİ

Muhtar adayı olması hakkında da Çelik şunları söyledi:

“Çakmak mahallesinin sorunlarının tartışıldığı, sorunlar hakkında bilgilendirmenin ve çözüm yollarının araştırılıp üretildiği, böylece halkın demokratik katılımının sağlandığı bir muhtarlık istiyorum. Mahallemizde yaşayan kadınların, çocukların ve yaşlıların sorunlarının tespiti ve çözümünde söz sahibi olduğu bir muhtarlık da mümkün. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda aday olmaya karar verdim.”

Cihan Engin Çelik, 1983 Denizli Güney doğumlu. İlk ve orta öğrenimimi Güney ilçesinde tamamlayan Çelik, 2000 yılında Denizli Kazım Kaynak Lisesinden mezun olmuş. 2001-2006 yılları arasında özel sektörde çalışan Çelik, askerliğini Çanakkale’de yaptıktan sonra, kurucu ortağı olduğu gıda şirketinde çalışmaya başlamış. Evli ve iki çocuk babası olan Çelik gıda işi ile uğraşıyor.