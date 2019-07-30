Mahaller çöp kokuyor, Savcı Sayan HDP’yi suçluyor: “Hayatları yalan olmuş”

31 Mart yerel seçimlerinde Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Savcı Sayan, kent genelinde toplanmayan çöplerin suçunu HDP’ye attı. Sosyal medya üzerinden çöp yığınlarının fotoğrafını paylaşan Sayan’a HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir tepki gösterdi.

HDP’lilere yönelik, “Sizi yenmeye kararlıyız” diyen Sayan’ın kente hizmet getirmediğini ifade eden Taşdemir, “Bu, Sayan’ın belediye başkanlığını yapamamasına bulduğu bir kılıftır. Sokaklar çöp kokuyor. Mahalle aralarının tümü bu şekilde. Belediye çalışmıyor ama bu şekilde bizi itham ediyorlar. Hayatları yalan olmuş” dedi.

SİNEKLERİ DE Mİ BİZ SALDIK?

Belediye Başkanı Sayan’ın kamuoyunun gündeminde kalmak için sık sık manipülasyon girişimlerinde bulunduğunu ifade eden Taşdemir, “Seçimin üzerinden dört ay geçti, halka verdiği vaatleri tutamayacağını anladı. Sayan, hesap vermesi gerektiğini biliyor ancak aynı zamanda verecek bir hesabının olmadığının da farkında. Doğal olarak manipülatif yollara başvuruyor. Ağrı çöp içinde. Kenti sivri sinekler basmış durumda. Ağrı sokaklarına bu sivri sinekleri de mi biz saldık?” diye konuştu.

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KALICI OLAMAZ

HDP seçmeninde kent bilincinin gelişmiş olduğunu ifade eden Taşdemir, “Halkımız yaşadığı tüm kentleri sahiplenen, sokaklarına evlerinin bir parçası gözüyle bakan insanlardır. Bunu bildiği halde yönettiği halka bu şekilde ithamlarda bulunan bir kişinin kalıcı olması da imkansızdır” şeklinde konuştu.

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SEÇMENE ‘HIYAR’ DEDİ

Kente hizmet getirmemekle suçlanan AKP’li Sayan’ın dört aylık icraatları kent genelinde tepkiyle karşılandı.

Sayan, göreve gelmesinin ardından ilk olarak bir dönem kütüphane olarak kullanılan bir binanın yıkılarak yerine “pazar yeri” yapılmasını istedi. Tepki çeken bu çıkışının ardından Sayan, kendisini eleştiren seçmenlerine “hıyar” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a hakaret eden ve bu nedenle 7 bin TL tazminat ödemeye mahkum olan Sayan, yargıyı da hedef aldı. Sayan, “Mansur Yavaş’a ‘beyniniz kör’ dediğim için tazminata mahkum oldum. Yargı Ak Parti’yi dinliyor öyle mi?” dedi. Sayan ayrıca bir nikah töreni sırasında il müftüsünü de yanına alarak, resmi nikahla müftü nikahının bir arada kılınacağını açıkladı.