25.5 C
Istanbul
31.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Mahaller çöp kokuyor, Savcı Sayan HDP’yi suçluyor: “Hayatları yalan olmuş”

Mahaller çöp kokuyor, Savcı Sayan HDP’yi suçluyor: “Hayatları yalan olmuş”

Ağrı Belediye Başkanı AKP’li Sayan’ın, kent genelinde çöp yığınlarının sorumlusunun HDP olduğunu öne sürmesine tepki gösteren HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir, “Sokaklar çöp kokuyor, şehri sivri sinekler bastı ve çalışmayan Sayan suçu bize atıyor. Hayatları yalan olmuş” dedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

31 Mart yerel seçimlerinde Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Savcı Sayan, kent genelinde toplanmayan çöplerin suçunu HDP’ye attı. Sosyal medya üzerinden çöp yığınlarının fotoğrafını paylaşan Sayan’a HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir tepki gösterdi.

HDP’lilere yönelik, “Sizi yenmeye kararlıyız” diyen Sayan’ın kente hizmet getirmediğini ifade eden Taşdemir, “Bu, Sayan’ın belediye başkanlığını yapamamasına bulduğu bir kılıftır. Sokaklar çöp kokuyor. Mahalle aralarının tümü bu şekilde. Belediye çalışmıyor ama bu şekilde bizi itham ediyorlar. Hayatları yalan olmuş” dedi.

SİNEKLERİ DE Mİ BİZ SALDIK?

Belediye Başkanı Sayan’ın kamuoyunun gündeminde kalmak için sık sık manipülasyon girişimlerinde bulunduğunu ifade eden Taşdemir, “Seçimin üzerinden dört ay geçti, halka verdiği vaatleri tutamayacağını anladı. Sayan, hesap vermesi gerektiğini biliyor ancak aynı zamanda verecek bir hesabının olmadığının da farkında. Doğal olarak manipülatif yollara başvuruyor. Ağrı çöp içinde. Kenti sivri sinekler basmış durumda. Ağrı sokaklarına bu sivri sinekleri de mi biz saldık?” diye konuştu.

İlginizi çekebilir:  Sokak halka yasak, AKP’lilere serbest

KALICI OLAMAZ

HDP seçmeninde kent bilincinin gelişmiş olduğunu ifade eden Taşdemir, “Halkımız yaşadığı tüm kentleri sahiplenen, sokaklarına evlerinin bir parçası gözüyle bakan insanlardır. Bunu bildiği halde yönettiği halka bu şekilde ithamlarda bulunan bir kişinin kalıcı olması da imkansızdır” şeklinde konuştu.

***

SEÇMENE ‘HIYAR’ DEDİ

Kente hizmet getirmemekle suçlanan AKP’li Sayan’ın dört aylık icraatları kent genelinde tepkiyle karşılandı.

Sayan, göreve gelmesinin ardından ilk olarak bir dönem kütüphane olarak kullanılan bir binanın yıkılarak yerine “pazar yeri” yapılmasını istedi. Tepki çeken bu çıkışının ardından Sayan, kendisini eleştiren seçmenlerine “hıyar” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a hakaret eden ve bu nedenle 7 bin TL tazminat ödemeye mahkum olan Sayan, yargıyı da hedef aldı. Sayan, “Mansur Yavaş’a ‘beyniniz kör’ dediğim için tazminata mahkum oldum. Yargı Ak Parti’yi dinliyor öyle mi?” dedi. Sayan ayrıca bir nikah töreni sırasında il müftüsünü de yanına alarak, resmi nikahla müftü nikahının bir arada kılınacağını açıkladı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,676AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Eski sendikacı İsmet Kılıç, Slovenya sınırında tutuklandı

birgun.net -
Türkiye kökenli Almanya vatandaşı İsmet Kılıç’ın, Slovenya’da tutuklandığı öğrenildi.
Devamını Oku

Bakırköy’de akıl almaz olay: Kedinin kapıya sıkışarak ölmesini müdahale etmeden izledi

birgun.net -
Bakırköy Zuhuratbaba'da bir kedi apartman kapısına sıkışarak can verdi.
Devamını Oku

Hükümet zam teklifini revize etti: TÜRK-İŞ bile kabul edilemez buldu

birgun.net -
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 200 bin işçiyi...
Devamını Oku

İklim krizi Almanya’da mahalle meclisi yarattı

birgun.net -
Almanya'da iklim krizi sonucu son iki yılda 18 milyon ağaç susuzluktan...
Devamını Oku

MGK toplantısı sona erdi

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi.
Devamını Oku

Yurt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

birgun.net -
Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu, Bolu'da jandarma tarafından gözaltına alındı.
Devamını Oku

Cezaevi bahçesine uyuşturucu atan şüpheliler tutuklandı

birgun.net -
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bahçesine gece...
Devamını Oku

Vedat Milor ‘restoran önünde şiddete uğradım’ demişti, mekanın ortağından yanıt geldi

birgun.net -
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Burgazada’da fazla masa koyarak yolu tıkayan bir restoranın...
Devamını Oku

CHP’de ‘akraba atamaları’ tartışılmaya devam ediyor: Kardeşini belediye şirketinin başına getirmiş

birgun.net -
Son dönemde CHP'li belediyelerde yaşanan gelişmeler tartışma yaratmaya devam ediyor.
Devamını Oku

AKP kongresinde Erdoğan’a rakip çıktı

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın sonbaharda kongre sürecini başlatacağını açıklamasının...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi