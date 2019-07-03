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03.07.2019
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Mahkeme Germencik’te planlanan JES’i durdurdu: Zeytin yasasına aykırı

Demet Sargın Demet Sargın

Aydın İdare Mahkemesi’nden Germencik ve Uzunkum’a yapılmak istenen Jeotermal Elektrik Santralı (JES) için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Germencik ve Uzunkum’da yapılmak istenen ve köy halkının büyük bir direnişine sebep olan JES için düzenlenen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı için Aydın İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararı davayı takip eden Av. Akın Yakan açıkladı.

Mahkemenin kararında, projenin zeytinciliğe vereceği zararlar detaylı olarak anlatıldı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

Proje alanın zeytinlik alan içerisinde kaldığı ve çevresindeki 3 km’lik alan içinde yoğun olarak zeytinlik alanların bulunduğu (İlk bilirkişi raporunda da ziraat mühendisliği yönünden aynı tespitlerde bulunulmuştur.) ve bu alanlarda ziraat mühendisliği ve çevre mühendisliği açısından yapılan incelemelerde gerek buharlaşmayla gerekse diğer sebeplerle bitki yapraklarında kimyevi maddelere rastlanıldığı anlaşılmakla;3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 20.maddesi hükmü nedeniyle dava konusu Aydın İli, Germencik İlçesi, Uzunkum ve Moralı Mahalleleri civarı mevkiindeki Beştepeler Enerji Üretim Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Kubilay JES (24 MWe) projesine ilaveten Kubilay 2 JES (24 MWe) (24 MWe’den 48 MWe’ye çıkartılması) projesine ilişkin verilen Çevresel Ekli Değerlendirmesi olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Yukarıda yer alan 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 20.maddesi uyarınca Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesislerin yapılamayacağı ve zeytincilik sahalarının daraltılamayacağı açıktır.

Ayrıca yine yukarıda yer verildiği üzere projenin önemli çevresel etkilerinin olacağı, projenin uygulanacağı saha, coğrafya bir bütün olarak değerlendirildiğinde, gerek canlı ve bitki çeşitliliği ve gerekse de Aydın ilinin ve projenin uygulanacağı sahanın tarımsal potansiyeli ile projenin olası etkileri dikkate alındığında bilirkişi raporunda vurgulanan diğer (Çevre ve Makine mühendisliği açılarından) risk ve etkiler sebebiyle de dava konusu Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

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