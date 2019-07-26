Mahkemeden Esenler Otogarı için yeni karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Otogarı’nın otopark kısımlarının İSPARK’a devri için verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığını açıkladı.

İBB’nin sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan açıklamada, “Bayrampaşa’daki İstanbul Otogarı’nın otopark kısımlarının İSPARK’a devri ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Öncelikle otopark alanlarından başlanarak tüm otogarın güvenli, sağlıklı ve verimli hale getirilmesiyle ilgili çalışma devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

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Bayrampaşa’daki İstanbul Otogarı’nın otopark kısımlarının İSPARK’a devri ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Öncelikle otopark alanlarından başlanarak tüm otogarın güvenli, sağlıklı ve verimli hale getirilmesiyle ilgili çalışma devam edecek. pic.twitter.com/sciZDGXrkg — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) July 26, 2019

NE OLMUŞTU?

İBB Meclisi’nin eski adı Esenler Otogarı olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının İSPARK’a devretmesi yönündeki kararının ardından, 18 Temmuz’da Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’ye 3 gün içinde otogarı tahliye etmeleri için karar göndermişti.

Bunun üzerine dernek ve şirket avukatları, İBB Meclisi kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması için nöbetçi mahkemeye başvurmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 3. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurarak dava konusu işlemin sebebi ve yasal dayanağına ilişkin belgelerin kendilerine ulaştırılması için İBB’ye 7 gün süre vermişti.