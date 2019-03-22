Mahsur kalan binler için çalışmalara devam

Afrika’nın güneydoğusunu vuran Idai Tropikal Kasırgası nedeniyle mahsur kalan binlerce kişiye ulaşmak için yürütülen çalışmalar sürüyor.



Kasırganın en çok etkilediği yerler olan Mozambik ve Zimbabve’de şu ana kadar 300 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ancak ölü sayısının 1000’i aşabileceği düşünülüyor.



Yardım kuruluşları, Mozambik’te binlerce kişinin mahsur kaldığını ve bu kişileri kurtarmak için yürütülen çalışmalarda ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi. Biera kentinde ise sadece iki ya da üç günlük temiz su kaldığı öğrenildi. Tıbbi yardım kuruluşları temiz su ve gıdada yaşanan sıkıntıların salgın hastalık riskini artırdığı uyarısı yapıyor. Mozambik Devlet Başkanı Felipe Nyusi, 100 binden fazla kişinin risk altında olduğunu açıkladı.



Mozambik’in komşusu Zimbabve’de ise resmi rakamlara göre en az 98 kişi yaşamını yitirdi. 217 kişiden ise halen haber alınamıyor.



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Avustralya’da kasırga alarmı



Afrika kasırganın yaralarını sarmaya çalışırken bir uyarı da Avustralya’ya yapıldı. Avustralya’da kuzey topraklarına yaklaşan kasırga nedeniyle acil durum ilan edildi. Avustralya Meteoroloji Bürosu, rüzgâr hızı saatte 260 kilometreyi bulan Trevor kasırgasının, Kuzey Toprakları bölgesinde aşırı yağış ve şiddetli fırtınaya neden olmasının beklendiğini duyurdu.



Kuzey Toprakları Başbakanı Michael Gunner, Carpentaria Körfezi’nde batı sahili boyunca acil durum ilan edildiğini ve Trevor’un rotasında yer alan bölgelerden 2 bin kişinin tahliye edilmeye başlandığını söyledi.