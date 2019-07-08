29.7 C
Istanbul
08.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Mahsur kalan köpek, duvar kırılarak kurtarıldı

Mahsur kalan köpek, duvar kırılarak kurtarıldı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

Mardin’de iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekibi tarafından duvarın bir bölümü kırılarak kurtarıldı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince duvarın bir bölümü kırılarak çıkarıldı.

Gündoğan Mahallesi’nde kedi kovalarken iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar, hayvanı bulunduğu yerden çıkaramadı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, köpeği çıkaramayınca duvarı kırma kararı aldı.

Bina sahibinden izin alınmasının ardından balyoz yardımıyla duvarın bir bölümünü yıkan ekip, köpeği kurtardı.

İlginizi çekebilir:  Taksim'in Eylem'i yaşamını yitirdi

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,193AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Mahsur kalan köpek, duvar kırılarak kurtarıldı

birgun.net -
Mardin'de iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekibi tarafından duvarın bir...
Devamını Oku

Belediyenin kamera sistemi Gökçek’in evinden söküldü

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Melih Gökçek’in evine kurulu olduğu tespit edilen Dikmen...
Devamını Oku

TGS’den SETA raporu hakkında suç duyurusu: Bu raporun bir talimatla yapıldığı çok belli

birgun.net -
SETA’nın gazetecileri fişleyen sözde raporuna tepkiler sürüyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), uluslararası...
Devamını Oku

Alec Peters, Anadolu Efes kadrosunda

birgun.net -
Anadolu Efes, geçen sezon CSKA Moskova forması giyen Alec Peters ile 1...
Devamını Oku

Bergama Belediyesi’nde sendika değiştirme baskısı

birgun.net -
Bergama Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Şerif Topal’ın ‘işçileri baskı ve tehdit...
Devamını Oku

Melih Gökçek: Belediyeden evime güreşçiler geldi

birgun.net -
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, evine izinsiz ve hukuksuz kurulan...
Devamını Oku

İngiltere Dışişleri Bakanı: Büyükelçi’nin Trump’la ilgili sözleri kendi kişisel görüşü

birgun.net -
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch'ın elektronik posta yazışmalarının...
Devamını Oku

İzmir’de belediye işçileri 21 yıl sonra ilk kez ikramiye alacak

birgun.net -
BERKAY SAĞOLİzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika...
Devamını Oku

Londra’nın en yüksek binasına tırmanan adam gündem oldu

birgun.net -
İngiltere’de bir adam gökdelene ekipman kullanmadan tırmanırken görüntülendi. Olay sonrasında polisin adamı...
Devamını Oku

Bursa’da trafo arızası: İl genelinde elektrik kesildi

birgun.net -
Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi