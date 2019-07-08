Mahsur kalan köpek, duvar kırılarak kurtarıldı

Mardin’de iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekibi tarafından duvarın bir bölümü kırılarak kurtarıldı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince duvarın bir bölümü kırılarak çıkarıldı.

Gündoğan Mahallesi’nde kedi kovalarken iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar, hayvanı bulunduğu yerden çıkaramadı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, köpeği çıkaramayınca duvarı kırma kararı aldı.

Bina sahibinden izin alınmasının ardından balyoz yardımıyla duvarın bir bölümünü yıkan ekip, köpeği kurtardı.