MAK Araştırma Ankara ve İstanbul anket sonuçlarını açıkladı

RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuk olan MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat, “Cumhur İttifakı’nın toplam oyu yüzde 60’tan 48’e kadar düştü” değerlendirmesini yaptı.

Ankara sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kulat, “Her fark kapanabilir ama şu anda matematiksel veriler açısından baktığımızda Mansur Yavaş’ın 3 puan önde çıktığını görüyoruz. Kararsızlar dağıtılınca bu 4-5 puanı bulabilir” dedi.

İlginizi çekebilir: Bülent Arınç: Gül'e, Davutoğlu'na ve bana görev verin

İstanbul anketlerine ilişkin de bilgi veren Kulat, Yıldırım’ın 15 puan önde başladığını, Ekrem İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki farkın 5 puana indiğini söyledi.