20.03.2019
Anasayfa EKONOMİ Makina Mühendisleri Odası: Kriz, sanayi odaklı derinleşiyor

Makina Mühendisleri Odası: Kriz, sanayi odaklı derinleşiyor

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), her ay hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 47’ncisini, “Kriz ve sanayi” konusuna ayırdı. Her geçen gün derinleşen krizin sanayi odaklı olmaya başladığına dikkati çeken MMO, inşaata girdi veren sektörlerle iç talebi hızla daralan dayanıklı tüketim malı üreten sektörlerin krizden en olumsuz etkilenen alt dallar olduğuna dikkat çekti.

Sanayide işçi çıkarmalarının hızlandığına ve işsizliğin hızla tırmanacağına dikkat çekilen araştırmada, yatırımlardaki sert düşüşe ilişkin de uyarı yapıldı. MMO analizinde, 2019 için ekonomide düzelme belirtilerinin çok zayıf olduğu vurgulandı.

KİŞİ BAŞINA GELİR ÇİN’DEKİ DÜZEYE İNDİ

İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırlanan raporda, öne çıkan tespitlerden bazıları özetle şunlar oldu:

Türkiye ekonomisi 2018’in son çeyreğinde yüzde 3 küçülürken 2018’in tamamında ancak yüzde 2,6 büyüyebildi. Bu dönemde GSYH, TÜİK’in dolarla ifadesine göre, 784 milyar dolara kadar gerilemiş görünüyor. Bu, dolar bazında 2017’ye göre yüzde 8 dolayında daralmadır. GSYH, 2018 nüfusu kabul edilen 82 milyon kişiye bölündüğünde de kişi başına gelirin 9 bin 632 dolara gerilediği ve 2017’deki 10 bin 602 dolardan yaklaşık kişi başına bin dolar azaldığı sonucuna ulaşılıyor. Böylece, Türkiye’nin kişi başına geliri 1,4 milyar nüfusu olan Çin’in kişi başına geliri düzeyine indi.

İlginizi çekebilir:  Diyanet’e yıllık 10 milyar, teknolojiye 5 yılda 1,8 milyar

Sanayinin GSYH içindeki payının yüzde 23,6 ile ilk sırada olduğu, imalat sanayinin payının yüzde 20’yi bulduğunun hatırlanması halinde, krizin sanayi odaklı olarak derinleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

GSYH’deki büyüklüğü yüzde 20 olan imalat sanayiinde son çeyrekteki daralma yüzde 7,4 ile daha belirgin ve merkezde durmaktadır.

SANAYİİ 12 AYDIR İNİŞTE

Sanayinin 4 çeyrek ya da 12 aydır iniş halinde olması, krizin odağının sanayi olduğunu teyit ediyor. Sanayide birikimli kayıp yüzde 7’yi buluyor. Birikimli kayıp GSYH’de ise yüzde 3,1 olarak izleniyor.

İlginizi çekebilir:  Albayrak’ın vaatleri ne kadar gerçekçi?

Sanayi üretim endeksi verilerine mevsimsellikten arındırılmış olarak bakıldığında resesyonun hissedildiği Temmuz 2018’den en son verinin yayımlandığı Ocak 2019’a kadar 7 ayda en çok daralmanın ağaç işleme sanayinde yüzde 24’e yakın yaşandığı gözlemleniyor.

İnşaata girdi sağlayan alt sektörlerden sonra, beyaz eşya, elektronik ev eşyalarını üreten sektör ile otomotiv ürünlerini izleyen sektörlerde analize konu 7 ayda yüzde 10’a yaklaşan daralmalar olduğu gözleniyor.

Raporun tamamı için tıklayın.

SON HABERLER

Google’a ‘piyasa hakimiyetini kötüye kullanmak’tan 1,49 milyar avro ceza

birgun.net -
Avrupa Birliği, Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49...
Devamını Oku

Makina Mühendisleri Odası: Kriz, sanayi odaklı derinleşiyor

BİRGÜN ANKARA -
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), her ay hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 47’ncisini,...
Devamını Oku

Erdoğan: Televizyonlara ‘barajları yayınlayın’ diye talimat verdim

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ankapark'ın açılış töreninde konuştu.
Devamını Oku

Odak yazar söyleşileri Aynalıgeçit’te geri dönüyor

birgun.net -
Odak Yazar Söyleşileri Aynalıgeçit’te geri dönüyor. Mart ayından itibaren Beyoğlu Aynalıgeçit'te devam...
Devamını Oku

A Haber’in Gülen cemaatine siper olduğu haberi sosyal medyanın gündeminde

birgun.net -
Yayınlarında aktif olarak AKP'de siyaset yapmayan hemen hemen herkesin FETÖ'cülükle suçlandığı A...
Devamını Oku

19 yaşındaki genç kadını otobüste taciz eden şahıs gözaltına alındı

birgun.net -
Ankara'da 19 yaşındaki bir genç kadına otobüste tacizde bulunan kişi gözaltına alındı.
Devamını Oku

HDP’li Ayşe Sürücü’ye 1 yıl 8 ay hapis cezası

birgun.net -
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet"...
Devamını Oku

Avukat Selçuk Kozağaçlı’ya 11 yıl 3 ay hapis cezası!

birgun.net -
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatlarının yargılandığı davada...
Devamını Oku

Çekya Devlet Başkanı: “Türkiye artık İslam ideolojisine göre hareket eden bir ülke”

birgun.net -
Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Türkiye'nin IŞİD'i desteklediğini söyledi.
Devamını Oku

Bakan Pekcan’dan Perakende Yasası ile ilgili açıklama

birgun.net -
Perakende Yasası çalışmaları hakkında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Marketler genelde kendi...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi