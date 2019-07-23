28.2 C
Istanbul
23.07.2019
Anasayfa DÜNYA Mali’de Fransız üssüne bombalı saldırı: 5 yaralı

Mali’de Fransız üssüne bombalı saldırı: 5 yaralı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: @EtatMajorFR/Twitter

Mali’nin Gao kentinde Fransız askeri üssüne bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 asker ve 2 çocuk yaralandı. 

Mali’nin Kuzeydoğusundaki Gao kentinde Fransa’ya ait bir askeri üssün girişinde yerel saatle 15.45’te bombalı araç patlaması sonucu Fransız ve Estonyalı 3 asker ile 2 çocuğun yaralandığı bildirildi. Saldırıya uğrayan üs, Fransız “Barkhane” kuvvetleri, Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Kuvveti (MINUSMA) ve Mali Silahlı Kuvvetleri (FAMa) arasında bölünerek kullanılıyor. Elli Estonyalı asker, Gao’daki “Barkhane” operasyonu için devriye ve koruma göreviyle bölgeye sevk edilen Fransız ve Malili askeri birliklere koruma sağlıyor. 

Sahel bölgesinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanması amacıyla Fransa tarafından yönetilen Barkhane Operasyonu için geçtiğimiz yıl 4 bin 500 Fransız askeri ve 2 bin 700 Mali askeri bölgeye sevk edilmişti. Gao, Mali’nin Fransa’daki en büyük daimi üssüne ev sahipliği yaparken, Tessalit ve Kidal’de iki adet ‘geçici ilerleme üssü’ bulunuyor. 

Bombalı araç BM renklerine boyanmıştı 

Fransız askeri sözcüsü Albay Frederic Barbry “Gao’daki askeri kampın Fransız kısmı girişinde bir saldırı oldu. Üssün içine bir saldırı olmadı” dedi. Albay Barbry, askerlerin yaralarının ölümcül olmadığını ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, üste tedavi altına alındı. 

İlginizi çekebilir:  Pakistan'da çifte saldırı: 9 ölü

Bamako’daki bir Malili güvenlik kaynağı “BM araçlarının renklerine boyanmış olan bombalı araçta, en az üç intihar bombacısı vardı. Ayrıca, Mali kampının Fransız tarafına sınır olan kısmında 8 yaşından küçük 2 çocuk da dahil olmak üzere birkaç kişi yaralandı. Patlamada kapı ve pencereleri patladı” dedi. Yapılan açıklamada, Malili askerleri üssün girişindeki kontrol noktasını zorlamaya çalışan bir araca ateş ettikleri ve patlamadan öncesinde araç içinden karşı ateş açıldığı belirtildi. 

Kaynak:İHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,535AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Mali’de Fransız üssüne bombalı saldırı: 5 yaralı

birgun.net -
Mali’nin Gao kentinde Fransız askeri üssüne bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 asker...
Devamını Oku

Şair Didem Madak aramızdan ayrılışının 8’inci yılında anılıyor

birgun.net -
Şair Didem Madak'ın aramızdan ayrılışının üzerinden 8 yıl geçti. 2011 yılında aramızdan...
Devamını Oku

İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson

birgun.net -
İngiltere'de eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar...
Devamını Oku

Binali Yıldırım: Pozisyonun önemi yok

birgun.net -
AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi toplantısına katıldı.
Devamını Oku

Çalınan telefonunun hafıza kartı için hırsıza 500 lira verecek

birgun.net -
Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar'ın cep telefonu...
Devamını Oku

“Erdoğan, Elektrik Fabrikası’nın tahsisine neden onay vermiyor?”

birgun.net -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, özelleştirilmek istenen Alsancak’taki Tarihi Elektrik Fabrikası’nı, ‘kamudan kamuya para ödemek’...
Devamını Oku

YouTube’da 1 milyardan fazla izlenen en eski şarkı: Bohemian Rhapsody

birgun.net -
Efsanevi müzik grubu Queen'in ilk olarak 1975 yılında piyasaya çıkan Bohemian Rhapsody...
Devamını Oku

Tunç Soyer: İzmir demokrasiye odaklanacak

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın planlama öğrencileri...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
AKP ‘Kurucular Listesinden’ 14 kişiyi sildi
Devamını Oku

Festa 2200 Bisiklet Festivali yine Erciyes’te

birgun.net -
Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce bisiklet sevdalısı Erciyes’te Festa 2200 Bisiklet Festivali’nde...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi