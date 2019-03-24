Mali’de silah ve palalarla köy basan grup 115 kişiyi öldürdü

Batı Afrika ülkelerinden Mali’nin, kabileler arası çatışmaların yaşandığı orta kesimlerinde, silahlı bir grubun saldırısına uğrayan Fulani topluluğuna mensup 115 kişi hayatını kaybetti.

Fulani Derneği Tabital Pulaaku Başkanı Abdulaziz Diallo, Dogon grubu üyesi milislerin sabah saatlerinde Egossagou köyüne saldırısı sonucu aralarında hamile kadınlar ve çocukların da olduğu 115 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıda Egossagou köyü muhtarı ve torunlarının da öldürüldüğü belirtildi.

Dogon grubunun üyeleri, Fulanileri ülkenin kuzeyindeki “terör gruplarıyla bağlantılı militanları desteklemekle” suçluyor.

Ağırlıklı olarak Mali’nin orta kesiminde yaşayan ve çoğunluğu çoban olan Fulaniler, son yıllarda bölgede yaşanan olaylar nedeniyle çeşitli saldırıların hedefi oluyor.