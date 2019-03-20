Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç esnafla buluştu

Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, halk buluşmalarına Küçükyalı ve Çınar Mahallesi esnaflarıyla devam etti.

Esnaflarla kahvaltıda bir araya gelen Kılıç, geride kalan 5 yıldaki hizmetlerini anlattı. Küçükyalı’ya SGK ruhsatlı Tıp Merkezi kazandırdıklarını ifade eden Kılıç, “Türkiye’de bir ilke imza atarak, SGK onaylı belediye hastanesini Küçükyalı’da hizmete açtık. Yüz binlerce Maltepeliye ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor, şifa oluyoruz. Yine Türkiye’de ilk kez Aile Sigortası’nı, Maltepe’de uygulamaya başladık. Hak sahibi kadınların adına birer Halkkart çıkardık. Her ay 600 TL yüklüyoruz. Kadınlar bu kartı sadece Maltepe sınırları içerisinde alışverişte kullanabiliyor. Böylece hem mutfak masraflarına destek oluyoruz, hem de Maltepe halkının parası Maltepeli esnafa gelerek, ekonomimize de katkı sağlıyoruz. Ancak bizler elimizi taşın altına koymazsak, hep birlikte adım atamazsak bu çabalarımız ne yazık ki yetersiz kalır” diye konuştu. Toplantıya katılan mahalle esnafı da, alkışlarla Kılıç’a destek verdi.

“BU KEZ OYUM SİZE”

Başkan Kılıç, esnaf buluşmasının ardından Yalı Mahallesi Muhtarı Ali Bayraklı’yı ziyaret etti. Yalı Mahallesi’nde vatandaşların taleplerini de dinleyen Kılıç, ev ziyaretleri gerçekleştirdi. 25 yıldır Maltepe’de yaşayan Siirtli Atakav ailesine konuk olan Başkan Kılıç, yeni dönemdeki projelerini anlattı. Komşuların da hazır bulunduğu ziyarette Kılıç, herkesin sorularını teker teker yanıtladı. Daha sonra Maltepespor’un altyapısında antrenörlük yapan Adnan Katip ile yine kendisi gibi sporcu olan Küçükyalı Yelkenspor Kulübü’nün Voleybol takımından sorumlu Behlül Katip’in evine konuk oldu.

Kılıç’ı bir gün çok erken saatte spor yaparken gördüğünü ve çalışmalarını takdir ettiğini ifade eden Adnan Katip, “Ben geçen seçimde size oy vermedim. Ancak kimseyi ayırmadan herkese eşit mesafede hizmet ediyorsunuz. Çok başarılı çalışmalarınız var. Oyumuz ve desteğimiz artık sizinle” diyerek, Başkan Ali Kılıç’a destek sözü verdi.