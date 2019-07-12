24 C
Istanbul
12.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Maltepe Belediyesi'nden gürültü toplantısı

Maltepe Belediyesi’nden gürültü toplantısı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Maltepe Belediyesi, ilçede bulunan eğlence mekânlarından kaynaklı gürültü için eğlence mekânlarının işletmecileriyle toplantı yaptı. Belediye yetkilileri, yasal mevzuat ve alınması gereken önlemler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 

Maltepe Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçede eğlence mekânlarından kaynaklı gürültünün önlenmesi için işletmecilerle bir toplantı gerçekleştirdi. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kara başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde gürültü sınır değerlerinin sağlanması amacıyla denetimlerin sıklaştırılmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

Eğlence yerlerinde aranacak kriterlere ilişkin bilgilendirme sunumu yapılan toplantıda, gürültü konusunda alınması gereken tedbirler anlatılarak, özellikle açık ve yarı açık eğlence mekânlarının saat 24.00’dan sonra müzik yayınlarını durdurmalarının yasal bir zorunluluk olduğu belirtildi. Ayrıca yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen tesis ve işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği idari para cezası uygulanacağı da işletmecilere tebliğ edildi. 

Kaynak:İHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,294AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Maltepe Belediyesi’nden gürültü toplantısı

birgun.net -
Maltepe Belediyesi, ilçede bulunan eğlence mekânlarından kaynaklı gürültü için eğlence...
Devamını Oku

Venezuela’da Bolivarcı hükümetle ABD yanlısı muhalefet arasında görüşmeler tamamlandı

birgun.net -
Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başkanlık ettiği Bolivarcı hükümetle kendini geçici devlet...
Devamını Oku

Ankara’da hareketlilik: ‘S-400 teslimatı başlarken ABD’nin yeni büyükelçisi geldi’

birgun.net -
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1 Temmuz’da S-400'ler...
Devamını Oku

Gümüşhane’de yol kenarında lahit bulundu

birgun.net -
Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri Süleymaniye Mahallesi'nde yol kenarında 19'uncu yüzyılın başlarına ait...
Devamını Oku

Çavuşoğlu’dan S-400 açıklaması

birgun.net -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, güncel gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Devamını Oku

Ümit Özdağ’dan Süleyman Soylu’ya: İstanbul ve Ankara’da peşime taktığın polisleri çek

birgun.net -
İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini takip...
Devamını Oku

Pendik’te hamile kadına saldıran magandalar hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

birgun.net -
Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi...
Devamını Oku

Erdoğan’ın ucube dediği anıt hakkında 8 yıl sonra karar

birgun.net -
AYM, Heykeltraş Mehmet Aksoy’un eseri olan İnsan Anıtı'nın 2011 yılında yıkılması nedeniyle anayasada...
Devamını Oku

Selami Şahin, Ege’de söyleyecek

birgun.net -
Selami Şahin dans ve ışık şovlarının eşlik ettiği Eskimeyen Şarkılar konserinin turnesi...
Devamını Oku

‘AKP’li vekiller Berat Albayrak’ı şikayet etti, Erdoğan sessiz kaldı’

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle son kez kahvaltılı toplantıda bir araya...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi