Maltepe “Yaşam Vadisi” ile nefes alacak

Maltepe’ye 135 bin metrekare büyüklüğünde, içinde çocuk köyü, yürüyüş parkuru, spor sahaları, gözlem kulesi, piknik, paintball, at eğitim ve izcilik alanlarıyla kır kahvesi ve lokantasının bulunduğu “Yaşam Vadisi” geliyor.

Maltepelilerin rahat bir nefes alabileceği projeyle vatandaşlar, günü birlik kullanıma yönelik pek çok şeyi, orman içerisinde doğa ile baş başa yapma olanağına kavuşacak.

Maltepe Belediyesi, 135 bin metrekarelik “Maltepe Yaşam Vadisi” projesi için düğmeye bastı.

Vatandaşların doğa ile baş başa kalabileceği, şehrin günlük stresinden kurtulup çeşitli etkinliklerle rahatlayabilecekleri bir alan olarak düşünülen proje kapsamındaki “Çocuk Köyü”nde, mesire yerlerine uygun bir şekilde 125 ve 150 metrekarelik, 2 çocuk oyun alanı yer alacak. Bu alanın ilk kısmında çocuklar, doğa içinde doğal malzemelerden üretilmiş ve hayal güçleriyle yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, bunun yanında fiziksel gelişimlerini de destekleyecek ekipmanlar ile güzel bir vakit geçirecek. Proje alanının kuzeyine konumlandırılmış, çim alan üzerine tasarlanmış, çim amfi ve ahşap etkinlik sahnesini de içeren ikinci alandaysa, çocuklara kendi yeteneklerini sergileme şansı verilecek.

ÇOCUK KÖYÜ VE GÖZLEM KULESİ

Alanda çocuk köyünün yanı sıra, alanın flora ve faunasıyla ilgili bilgi verilecek ziyaretçi tanıtım merkezi, bin 350 metre uzunluğunda orman içerisinde yürüyüş parkuru, özel tasarlanmış piknik üniteleri, çeşmeleri, büfe ve tuvaletleriyle piknik alanları ve halı saha, basketbol sahası, soyunma odaları ve tuvaletlerin bulunduğu spor sahaları ve mescit de yer alacak. Bölgede yaşayan kuş türlerinin izlenebileceği, doğal malzemelerden orman dokusu ile uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış “Gözlem Kulesi”, sadece fiziksel değil zihinsel açıdan da faydalı bir strateji oyunu olan paintball alanı, öğrencilere doğa sevgisi aşılamak için oluşturulmuş, her türlü olanağa sahip şekilde günübirlik ya da uzun süreli kullanıma hazır izcilik alanı da vadideki yerini alacak. Ziyaretçilerin her türlü yeme içme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak için, orman dokusu ile uyumlu doğal malzemelerden yapılacak olan binaları kapsayan ve her iki tesisi de 300’er metrekare alana sahip olan “Kır Kahvesi” ve “Kır Lokantası” da, proje kapsamında yer alacak.