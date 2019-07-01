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01.07.2019
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Maltepe’de AVM’de intihar girişimi

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

İstanbul Maltepe’de bir alışveriş merkezinde intihar girişimi yaşandı. Polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek, AVM’den dışarı çıkardı.

Olay saat 11.30 sıralarında Maltepe’deki  AVM’de meydana geldi. İddiaya göre Hikmet Ö. (31), eski eşi ve iki çocuğuyla AVM’ye alışveriş yapmaya geldi.

Hikmet Ö., AVM dışında eski eşiyle tartışmaya başladı. Şiddetli tartışmanın sonunda Hikmet Ö. çantasından silah çıkarttığını gören eski eş ve iki çocuğu AVM’nin içine kaçtı. Hikmet Ö. de AVM’nin içine girerek eski eşi ve çocuklarına silah doğrulttu. AVM yönetimi bu sırada olayın olduğu katı tamamen boşalttı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Özel harekat polisi de önlem aldı. Özel harekat polisleri AVM’nin dışında operasyon için hazırlıklar yaptı. Müzakereci polisler, Hikmet Ö.’yü uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri Hikmet Ö.’yü bir anlık dalgınlığından faydalanarak eski eşi ve çocuklarını güvenli bölgeye aldı. Bunu gören Hikmet Ö. silahını başına doğrultarak intihar etmeye kalktı.

Özel harekat polisleri ve müzakereci polislerin yaptığı ikna çabaları sonuç verdi.

Hikmet Ö. silahını bırakarak teslim oldu. Hikmet Ö., AVM’ye gelen polis otosuna bindirilerek Maltepe Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

Kaynak:DHA

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