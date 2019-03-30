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30.03.2019
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Maltepe’de sokak ortasında kadın cinayeti

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İstanbul, Maltepe’de işe gitmek için evinden çıkan kadın, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırgan aynı silahla kendini vurdu. Vücuduna 2 kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken, göğsünden yaralanan saldırganın tedavisi devam ediyor.

Olay, Gülensu Mahallesi Emek Caddesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Bir restoranda çalışan Fatma Şengül (48) işe gitmek için evden çıkarak minibüse binmek için durağa yürümeye başladı. Bu sırada Zeynel A., yolunu kestiği kadın ile tartışmaya başladı.

Fatma Şengül koşarak kaçmak istedi. Silahını çeken Zeynel A. kadına ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Zeynel A. ise aynı silahla göğsünden kendini vurdu.

KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesine götürdü. Hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen silahlı saldırıya uğrayan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Zeynel A.’nın hastanede tedavisi devam ediyor.

KaynakDHA
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