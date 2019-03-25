Maltepe’de tapu sevinci

Maltepe’de, 40 yıl sonra çözüme kavuşan imar planlarının ardından hak sahiplerine tapuları dağıtılmaya başlandı. Törende bir konuşma yapan ve en mutlu günlerinden birini yaşadığını ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Nedeni, bir insanın, yıllardır tapusuz oturduğu yerde tapuya kavuşması. Maltepe bunu yaptıysa, sosyal demokrat yönetimlere teslim edilen bütün İstanbul yapar” dedi.



Türkiye’de örnek bir kentsel dönüşümü hayata geçirmeye hazırlanan Maltepe Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın katıldığı bir törenle Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerindeki hak sahiplerine tapularını dağıttı. Belediye tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Tapu Dağıtım 1. Etap Töreni”nde, hak sahiplerinden bir kısmı tapularına kavuştu.



Kentsel dönüşümde Türkiye’nin Maltepe’yi örnek alacağını ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepe’nin sokaklarını tek tek gezdik. O kapılardan içeri girdik, herkese dokunduk. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek dediniz. Rabbim nasip etti, sizin de katılımınızla Aile Sigortası Halkkart’ı vatandaşlarımıza dağıttık. İkinci talimatınız Gülsuyu-Gülensu ve Başıbüyük’e tapu sözüydü. İşte şimdi tapularımızı dağıtıyoruz. Buradaki canlara sorduk, her aşamasında kendilerine danıştım. Tapu dağıtamaz, dediler. Şimdi bizler tapusu olmayan hemşerilerimize dağıtmaya başladık” dedi.



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‘EN MUTLU GÜNLERİMDEN BİRİ’



Kılıç’tan sonra kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün en mutlu günlerinden birini yaşadığını söyleyerek, “Nedeni, bir insanın, yıllardır tapusuz oturduğu yerde tapuya kavuşması. İBB adaylığım sırasında seçim vaatlerimden biriydi. Kartal bunu başardı, şimdi Maltepe gerçekleştirdi. Bu benim için son derece değerli. Değişik partilerden olabilirler. Hiçbir zaman neden diye suçlama getirmedik. Herkesin kimliğine, seçimine saygımız var” diye konuştu.



YERİNDE DÖNÜŞÜM



“İstanbul’un çoğu yerinde tapu sorunu çözülemiyor ama Maltepe’de, Kartal’da çözüldü” diyen CHP Lideri, “İstanbul’da 1 buçuk milyon vatandaşın tapu sorunu var. Oturdukları evin tapusu olmayan bir metropol düşünün. Çözülmesi lazım. 25 yıldır çözülmemişse, çözmeyenlerde irade sorunu vardır. Fikirtepe’de insanların başına ne geldi? Üsküdar’da insanları sürgüne gönderdiler ama biz ne yapıyoruz, yerinde dönüşüm yapıyoruz” ifadelerini kullandı.